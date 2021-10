Mempo Giardinelli obtuvo el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas

El escritor chaqueño Mempo Giardinelli fue distinguido con el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Lo otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y reconoce a un autor de destacada trayectoria, cuya obra es considerada un aporte notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica. De esta manera, se convirtió en el quinto autor argentino en recibir el galardón.

El autor de Luna caliente recibió la distinción por “su destacada y brillante trayectoria en la narrativa que ha dejado huella en muchísimos países” y por “su compromiso con la lectura y el pensamiento crítico”, según el fallo del jurado integrado por Ariana Harwicz (Argentina), Alonso Cueto (Perú), Inés Bortagaray (Uruguay) y los chilenos Jaime Collyer y Pía Barros.

“Un premio literario siempre es una alegría, pero sobre todo un estímulo. Como todo reconocimiento, conlleva el compromiso de profundizar un trabajo de años: eso que llamamos obra. Y para mí este premio es todo eso, sobre todo porque no lo esperaba dado que ni sabía que era candidato. Ahora mismo estoy retomando, a todo trapo, la escritura de un par de libros en los que venía trabajando. Eso es lo mejor”, dijo el autor a Télam.

El jurado de la novena edición del premio, dotado de 60.000 dólares, destacó además que “sus novelas y cuentos se caracterizan por poner en el centro lo marginal”, al tiempo que ponderó su escritura “ágil, bella, con matices y usos lingüísticos que refuerzan sus temas como el erotismo, el deseo, la política, las traiciones, la infancia, las familias, sus secretos y la venganza”.

El escritor, nacido en Resistencia en 1947, donde reside e impulsa el Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura desde la Fundación que lleva su nombre, también fue distinguido por "su trayectoria como activista del libro y la lectura, su compromiso con la lectura y el pensamiento crítico” en un momento en que “la sociedad necesita espejarse en los textos y tomar partido por lo creativo”.

El fallo, leído ayer por la ministra de Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Consuelo Valdés, a través de las redes sociales, destacó la obra del escritor por “su abordaje prodigioso del cuento y la novela, dos géneros que ha cultivado en forma sistemática y siempre a gran altura”. Sostuvo que Giardinelli “es además un hombre comprometido con su tiempo y los avatares ingratos de nuestra época y en particular de nuestra región, un activista, se diría, de la cultura regional y sus proyecciones en la escena universal”.

El autor de las novelas Santo oficio de la memoria, por la que obtuvo el Premio Rómulo Gallegos en 1993, Imposible equilibrio, Los perros no tienen la culpa y los libros de cuentos Estación Coghlan, Soñario y Chaco for ever es el quinto escritor argentino en recibir este premio que en ediciones anteriores recibieron Ricardo Piglia, César Aira, Hebe Uhart y María Moreno.

Esta distinción, instituida desde 2012, también fue otorgada a los mexicanos Juan Villoro y Margo Glantz, el brasileño Rubem Fonseca y el salvadoreño Horacio Castellanos Moya.