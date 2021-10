Abren residencias en obstetricia en varias localidades

La cartera de Salud Pública trabaja en la apertura de residencias en obstetricia en las localidades de Esquina, Mercedes, Saladas, Monte Caseros e Ituzaingó. Ya funcionan en Paso de los Libres y en Goya. La tarea apunta a optimizar la atención a la comunidad.

La directora general de Salud Materno Infanto Juvenil, Adela Saade, indicó: “Esto también se hace para ampliar la calidad de la atención de las distintas maternidades de la provincia”.

Explicó que “hoy estamos abriendo residencias en obstetricia en localidades donde contamos con obstétricas actualmente, pero la mayoría no está en el sistema de salud. Entonces esto sirve no solo para jerarquizar la maternidad, sino también como una política de salud a fin de poder mejorar los controles de las embarazadas de bajo riesgo, es decir aquellas que en teoría no tienen ningún problema”.