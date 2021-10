Valdés reclamó gas, energía y las regalías de Yacyretá para los correntinos

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés encabezó ayer dos actos de presentación de candidatos nacionales y municipales en Loreto y en Goya. Apuntó contra la falta de federalismo y de plan del Gobierno nacional, pidió dejar de lado la grieta, aclaró que las críticas son constructivas y remarcó la necesidad de llevar al Congreso de la Nación a hombres y mujeres que pidan para los correntinos el gas, la energía, las regalías de Yacyretá y Salto Grande.

De cara a las elecciones municipales y nacionales del 14 de noviembre, ECO+Vamos Corrientes avanza con una nueva modalidad de actos, que se van a realizar en las ciudades donde no se eligen cargos municipales.

Valdés ayer llegó a Goya y encabezó la ceremonia. Acompañado por una multitud de militantes brindó su apoyo a los candidatos a intendentes: Alberto Quiroz (Cruz de los Milagros), Fabricio Vargas (Santa Lucía), Humberto Bianchi (Esquina), Carlos Martínez (San Isidro) y Leonor Gacio (San Roque), además de los aspirantes a senadores nacionales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela y a diputados nacionales Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y Carlos Gatti. En el mismo escenario también fueron presentados el anfitrión, el intendente Ignacio Osella, y su sucesor, Mariano Hormachea; el senador nacional y vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard; y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani. El cierre de las disertaciones quedaron a cargo del gobernador reelecto el pasado 29 de agosto.

Al inicio de su discurso, Valdés agradeció el acompañamiento de los goyanos que apoyaron su reelección con el 70 por ciento de los votos. Luego se refirió a la reunión que se realizó entre el Ministerio del Interior, la Jefatura de Gabinete y gobernadores de todo el país para defender el control de precios y dijo que “hoy había incertidumbre sobre si participamos o no en la convocatoria, pero no pude participar. Estaba comprometido con Loreto y Goya. Nosotros sabemos que los controles de precios no funcionaron nunca, pero igual le decimos claramente al Gobierno nacional que tomen la medida, nosotros vamos a estar acompañando, porque la inflación está comiendo el salario de los trabajadores, el salario de los que tienen planes y la inflación nos está poniendo de rodillas, no somos timoratos, nosotros queremos que al Gobierno nacional le vaya bien porque si al Gobierno nacional le va bien, a los argentinos nos va bien”.

En esta misma línea destacó que “nosotros construimos un espacio político ECO+Vamos Corrientes, no para salir a empujar al Gobierno nacional. Nosotros, a lo largo de la historia, le pusimos el hombro a la nación, regamos con sangre el suelo argentino defendiendo la patria y vamos a poner en este tiempo difícil el hombro, para que los correntinos unidos salgamos juntos hacia delante”.

También pidió dejar de lado la grieta “entre hermanos”. Instó a afianzar la unión nacional. “Necesitamos caminar juntos”, dijo para luego indicar que “tenemos que parar los argentinos y ponernos la mano en el corazón, hay que darle a la Nación Argentina un proyecto político. Nadie sabe cuál es el plan del Gobierno, entonces las fuerzas políticas, las fuerzas productivas, los que queremos construir no tenemos un rumbo. Y flaco favor le hacemos cuando en estos tiempos de pandemia de economía dificil, de zozobra, de inflación vemos cómo se pelean en el Gobierno nacional. Se pelean entre el presidente y la vice, mandándose cartas. Eso lastima la credibilidad de la Argentina”.

“Si nosotros no tenemos esa unidad nacional, no vamos a salir adelante. Por eso los correntinos, como dice el chamamé, tenemos un vuelo manso como el chajá, pero mandamos al congreso de la Nación hombres y mujeres con carácter; pero cuando nos quieren atropellar, nos afirmamos al suelo como los toros”, advirtió.

Luego el mandatario provincial no dudó en reclamar mayores oportunidades para los correntinos, pedir igualdad mayor federalismo y reclamar las regalías de Yacyretá y Salto Grande, el gas para el NEA, la inclusión de Corrientes en la hidrovía.

“Necesitamos que la hidrovía incluya a la provincia de Corrientes, porque necesitamos tener puerto como estamos construyendo el puerto de Lavalle, ituzaingó y el nuevo puerto de Corrientes, y que terminen el puerto de Itá Ibaté que comenzaron y nos dieron la espalda. Si quieren el acompañamiento de Corrientes que inviertan en nuestros puertos. Nos están comenzando a dejar de lado, construyeron un puerto en Posadas y están construyendo en el Chaco con plata de la Nación argentina y nosotros los estamos haciendo con la plata de los correntinos”, reclamó.

Loreto

Mientras que al mediodía, Valdés encabezó otro acto proselitista en Loreto donde brindó un fuerte respaldo a la fórmula local integrada por Orlando Maidana como intendente y Christian Gauna como vice.

“Tenemos que ganar las dos elecciones: la local, para transformar la realidad de Loreto, tenemos que cambiar la matriz productiva de la localidad, como lo hicimos en Concepción del Yaguareté Corá, debemos incorporar al turismo como actividad productiva, con todo lo que ello implica para la población. Y la nacional, para fortalecer el reclamo y los derechos de los correntinos, pero fundamentalmente para buscar la implementación de otras políticas diferentes a las que lleva adelante el Gobierno nacional”, dijo Valdés en su discurso durante el acto.

Apuntó a dejar de lado la grieta y fomentar a la producción, creando fuentes de trabajo, generando infraestructura, pero con un concepto federal, con equidad para todas las provincias, sin privilegios para el país central en detrimento de provincias como la nuestra.

Instó a acompañar a la fórmula local para transformar la ciudad con obras de infraestructuras, energía y turismo incorporar el turismo, mientras que con respecto a las elecciones nacionales convocó a trabajar para lograr meter los tres diputados y los dos senadores para reclamar una justa distribución de los recursos, luchar contra la discriminación que sufren las provincias del norte respecto del país central.

“Somos claros y amplios a la hora de explicar nuestro proyecto, ahora necesitamos el apoyo de la ciudadanía para llevarlo adelante”, concluyó.