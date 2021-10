Goya: aumento de casos en jóvenes y cierre de una escuela por segunda vez

Una escuela de Goya cerró por segunda vez por casos de coronavirus ayer. Desde el equipo sanitario avistan un posible rebrote a partir de casos en instituciones educativas de estudiantes menores de 18 años.

El cierre fue confirmado desde la institución a los tutores y tutoras. Luego de que la semana pasada tuvieran que cerrar unos días para resguardar a la comunidad educativa, la Escuela Primaria Nº 66 “José Francisco de San Martín” de Goya debió hacerlo nuevamente. Los tutores fueron notificados de que los y las estudiantes de todos los niveles de la institución no tenían clases porque se iba a desinfectar el establecimiento.

En la localidad trabaja el equipo de Epidemiología de la provincia. Ayer detectaron 36 nuevos contagios y la cifra de activos ascendió a 206.

“En Goya tenemos un pequeño brote que todavía no ha generado un impacto en la sociedad. Es un brote cerrado que tiene que ver con jóvenes que todavía tienen una dosis y están en proceso de completar otra”, aseguró a Radio Sudamericana, Angelina Bobadilla, directora de Epidemiología de Corrientes.

Además, la profesional indicó que se trata de chicos que han estado en una reunión social sin tener en cuenta los debidos cuidados.

Por su parte, Raúl Martínez, director del Hospital Camilo Muniagurria, expresó a El Litoral que “en general hay algunos brotecitos en escuelas y colegios”. “Se está controlando, trabajando y tratando de que esos brotes se contengan en ese grupo de contactos estrechos”, agregó.

Indicó que ninguno de los contagiados tiene la segunda dosis porque son menores de edad. “De ese grupo etario solamente los jóvenes con comorbilidades ya recibieron su segunda dosis de Moderna”, dijo el funcionario sanitario.

“Hay algunas preocupaciones. Lo que nos pasa no es culpa de alguien en especial. Lo que nos está ocurriendo es que nos hemos relajado un poco con estas medidas sin restricciones”, expresó también en un video explicativo difundido en las redes sociales de la instituciones. “De una u otra manera todos nos hemos relajado y es entendible después de 20 meses de pandemia. Lo que hay que hacer es volver a retomar la senda de la responsabilidad social”, indicó. En ese camino, el profesional se refirió puntualmente a quienes irán en las próximas semanas a Bariloche para el viaje de egresados. “Todos sabemos que los papás han hecho un esfuerzo tremendo por pagar ese viaje. Pero si en el transcurso de aquí hasta el viaje llegan a dar positivo, no los van a dejar subir al colectivo; no les van a permitir que vayan al viaje de fin de curso”, advirtió Martínez. “Imagínense la frustración no solamente de no poder viajar quizás por un descuido o por estar compartiendo. Imagínense la frustración de todo un gran esfuerzo económico de la familia”, concluyó.

