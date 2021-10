Nicole Ferri rompió el silencio tras la polémica por la entrevista con Agostina Atrio

La modelo chaqueña Nicole Ferri reapareció este sábado luego de ser protagonista junto a la conductora correntina de TV Agostina Atrio, de una controversia que tomó diversos giros tras una entrevista.

Mediante un posteo en su cuenta personal de Facebook, Ferri se mostró apenada por "el repudio" que recibió la conductora en las redes sociales y previamente aseguró que guardó silencio hasta este sábado para resguardar su vida privada y su carrera profesional.

"Con respecto a lo sucedido en la entrevista del programa @lahinchada.tv decidí guardarme a silencio al verme involucrada en una situación mediática la cual dejo expuesta mi carrera profesional como mi vida privada", dijo la modelo.

Y continuó: "No estoy de acuerdo con la agresión y me apena el repudio que recibió la conductora @agostinaatrio en las redes sociales, entiendo que se pudo equivocar como cualquiera de nosotros y acepto sus disculpas públicas".

"Agradezco -dijo- el apoyo de la gente que se solidarizó y contactó conmigo, a los medios de comunicación por estar presente una vez mas y en especial al @inadichaco por haberse preocupado con la situación y ponerse en contacto apoyando la causa".

Y concluyó: "Hoy me tocó a mi pasar por este momento no muy favorable pero me enorgullece saber que hay personas que defienden los valores y derechos ante un hecho semejante".