El Gobierno debe pagar otros USD 430 millones al FMI

En medio de las negociaciones con el FMI y las crecientes presiones sobre las reservas del Banco Central, el Gobierno deberá pagar este lunes USD 428 millones. El pago que será cancelado en los próximos días corresponde al venci 389 millones y cargos netos de USD 39 millones por el uso de los derechos especiales de giro (DEG).

La Argentina recibió el 23 de agosto pasado USD 4.335 millones por la distribución extraordinaria de DEG a los países miembro del Fondo por la pandemia. Con esos activos, el Tesoro canceló el 22 de septiembre pasado un vencimiento de capital de USD 1.892 millones con el organismo, una operación que se repetirá por igual monto el próximo 22 de diciembre.

A partir de noviembre, por otra parte, empezarán a correr las sobretasas por el préstamo del 2018 y este mes habrá que desembolsar cargos por USD 111 millones extra por cumplirse los 36 meses desde que el país superó la cuota de endeudamiento que le corresponde (187,5%), algo que podría modificarse tras el apoyo del G20 al reclamo argentino de revisar dichos costos. En ese contexto, se estima que el Gobierno pagará los compromisos de esta semana con parte de los DEG remanentes y lo mismo en diciembre. Luego, en enero vencen US$ 731 millones y en marzo US$ 2.873 millones. Así, entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, la Argentina habrá pagado al FMI US$ 6.069 millones, incluyendo el vencimiento de este lunes. Apostando a que la oferta de dólares repuntará en diciembre con la cosecha fina del campo, el Banco Central deberá sortear un escenario desafiante en los próximos meses. Después de flexibilizar el cepo al pago de importaciones, la autoridad monetaria debió vender el viernes pasado USD290 millones, la mayor venta en un solo día desde el inicio de la gestión de Fernández.

