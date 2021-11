El Confraternidad de Desarrollo disputa el Interprovincial en cancha de San Patricio

Este sábado se concretará la etapa clasificatoria interprovincial del torneo Confraternidad NEA 2021 del Desarrollo, que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) en conjunto con las uniones de Formosa y de Misiones. Los partidos serán desde las 12 en cancha de San Patricio, en Corrientes.

La clasificación, de dónde saldrán los semifinalistas, será en cuatro grupos, integrados -según la clasificación provincial- por un equipo de cada unión; excepto el grupo cuatro conformado en su totalidad por elencos de la Urne.

El Grupo 1 lo integran Abipones de Castelli por Urne; Lomas por Urumi y Caza y Pesca por Formosa. En el 2 están los segundos: Pay Urbe de Mercedes (Nordeste), Centro Cazadores de Misiones y Qumpi (URF).

El Grupo 3 lo integran Italiana de Charata (Urne), Carayá de Urumi y Aguará de Formosa; en el Grupo 4 están Ñandubay de Curuzú Cuatía, Tortugas de Santo Tomé y Chaco Rugby de Resistencia, todos de la Unión de Rugby del Nordeste.

Los primeros de cada grupo clasificarán a la semifinales de la Copa de Oro, los segundos a semifinales de Plata y los terceros a la misma instancia por el bronce.

Fixture

La etapa clasificatoria tendrá lugar este sábado en el reducto de los santos desde las 12, en dos canchas. Abrirán la jornada Abipones vs Caza y Pesca en cancha 1 y Pay Urbe vs Qompi en cancha 2.

A las 13, Aguara se medirá con Italiana en cancha 2 y Ñandubay vs Chaco Rugby en la cancha 1. A las 14 tendrá lugar Abipones vs Lomas en cancha 1 y Cazadores vs Qompi en cancha 2. Desde las 15, Caraya jugará contra Italiana en cancha 1 y Tortugas vs Chaco Rugby tendrá lugar en la cancha 2.

A las 16, Caza y Pesca de Formosa se medirá con Lomas de Misiones en cancha 2 y Cazadores vs Pay Urbe se jugará en cancha 1.

Cierran a las 17, en cancha 2, Caraya vs Aguará y Ñandubay vs Tortugas en cancha 1.

Menores de 18 años

Hoy, desde las 11.30, se producirá la segunda presentación del combinado de Menores de 18 años de la Urne en el Campeonato Argentino Juvenil que se desarrolla en Santa Fe.

Correntinos y chaqueños se medirán a la representativo de la unión Andina de rugby, compuesto por clubes riojanos y catamarqueños.