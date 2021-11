El fuerte video con Luciano Castro desnudo en el nuevo tema de Flor Vigna

Finalmente, después de mucho esperar, Flor Vigna se lanzó oficialmente como cantante con su tema Uy! Sin embargo, uno de los temas más hablados en las redes fue la presencia de Luciano Castro, su pareja, en la grabación. Desnudo en una bañera. Debido a esto los nombres de ambos se convirtieron en tendencia en Twitter.

"Ya esta disponible nuestro primer tema, nuestro primer video, llamado Uy! Está hecho con mucho amor y con mucho remo", expresó Flor Vigna a través de sus historias de Instagram, visiblemente emocionada. "Todo el que quiera sumar, denle click al link y dígannos que les parece", dijo la exparticipante de Showmatch: La Academia (El Trece).

Flor recibió mucho aguante de famosos como Paula Chaves, Pedro Alfonso, Ángela Leiva, Candela Ruggeri, Lourdes Sánchez, entre muchos otros, además de seguidores en general. La frutilla de la torta la puso Mica Viciconte, su antigua "enemiga" en Combate, quien no dudó en manifestar con aplausos ante la nueva etapa de Vigna como cantante.

Una vez que el video salió a la luz, Vigna puso en otro post: “Ya salió Uy! ¡Que emoción! Gracias a cada uno de los que sumó para que esto hoy sea real”, escribió, orgullosa de lo que ha logrado después de mucho trabajo.

Luciano Castro, actual pareja de Flor Vigna, accedió a protagonizar el flamante video musical de la bailarina, en donde se lo puede ver desnudo en una bañera llena de agua y una gran cantidad de muñecas tipo Barby, sonriente y cantando partes de Uy!

El video de Uy! también muestra a la pareja realizando distintas poses en diferentes escenarios: en un campo o en las vías del tren.

Si bien el nombre de Flor se convirtió en tendencia debido a su clip, lo mismo sucedió con el actor por su participación y los comentarios sobre su trabajado e impactante físico, el cual queda bastante expuesto en la grabación.

Qué dice la letra de Uy! la canción de Flor Vigna

En las redes también comenzaron a especular con que el picante tema está dedicado a Nicolás Occhiato, con quien Flor tuvo incontables idas y vueltas.

Uy: con escasa dignidad y ausente vergüenza volvió a tocar mi puerta y me dijo :

Lucho para ser tu rey

Comprarte una casa al sur

Vendo mi cora entero

Y puro chamuyo de príncipe azul

Le dije:

Ayyy yo no vuelvo a tu veneno

No quiero volver a preguntar

Si Candela o Carolina

En tu cama anoche tuvieron...

Uy se te olvidó que me callabas con un shh

Ahora llamas porque quiere dólar blue

Buena cuñada era tu hermana

Pero …

Uy!

uy uy uy

Uy a veces pienso que estás mucho más bolu.

Con tanta labia pero poquita actitud

Con tanto ego y con tan poquita luz

UY!

uy! uy!

Dime lo que quieras pero yo no volveré.

Ya no me sirve que me cante

La canción de Luis Miguel.

Dime lo que quieras pero yo no volveré.

Aunque tengas mucha hambre por aquí no va a comer.

Sabe

me di cuenta que tú no

vale.

Poca buenas muchos los

males.

Pa perdones ya es muy

tarde.

Tarde.

Uy se te olvidó que me callabas con un shh

Ahora llamas porque quiere dólar blue

Buena cuñada era tu hermana

Pero

Uy!

uy uy uy

Uy a veces pienso que estás mucho más bolu.

Con tanta labia pero poquita actitud

Con tanto ego y con tan poquita luz

UY!

uy! uy!

Ya no quiere más dolores,

ahora pinta con colores

Ya no quiere más dolores, dolores …

Uy se te olvidó que me callabas con un shh

Ahora llamas porque quiere dólar blue

Buena cuñada era tu hermana

Pero

Uy!

uy uy uy

Uy a veces pienso que estás mucho más bolu.

Con tanta labia pero poquita actitud

Con tanto ego y con tan poquita luz

UY!

uy! uy!

Ya no quiere más dolores,

ahora pinta con colores

Ya no quiere más dolores, dolores …

Uy a veces pienso que estás mucho más bolu.

Con tanta labia pero poquita actitud

Con tanto ego y con tan poquita luz

UY!

uy! uy!

(Exitoína)