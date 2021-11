Valdés profundiza su rol opositor: “El Presidente celebra un triunfo que solo él vio”

El gobernador Gustavo Valdés analizó ayer con los adalides de Juntos por el Cambio los resultados de los comicios del domingo. Profundizó su perfil opositor y lanzó duras críticas al Gobierno nacional. “El Presidente está confundido, convocó a celebrar un triunfo que solo él lo vio”, dijo.

“El Gobierno debe admitir su derrota por más de 2 millones de votos y reaccionar ante la realidad: el mensaje del pueblo, expresado a través de las urnas, es un llamado al cambio en materia socioeconómica, de calidad institucional e integración internacional. Esperamos que actúe”, lanzó desde su cuenta de Twitter. Ahora alista un viaje de gestión al exterior.

Antes de partir a Buenos Aires, Valdés visitó los estudios de Radio Continental y dialogó con María Mercedes Vázquez en el programa “Corrientes en el aire”.

Se refirió al rol de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional y dijo que “está recuperando terreno, pero para que Juntos por el Cambio tenga posibilidades, el radicalismo tiene que tener fortaleza, pero también la Coalición Cívica, el PRO. Todos tienen que estar fortalecidos, no una persona o un espacio”.

Remarcó que la territorialidad de Juntos por el Cambio en el país se evidencia por los resultados electorales de los candidatos radicales.

“Ahora nosotros tenemos la tarea de unir, de estar y hablar a la gente con claridad de qué es lo que vamos a hacer. La gente hoy a nadie le da un cheque en blanco y está bien que así sea, la ciudadanía va trabajando con calidad institucional y va pidiendo respuestas a su problema, pide que se le muestre cuál es el camino y que se lo muestre con claridad”.

“Por primera vez en mucho tiempo el peronismo puso en juego su baluarte, que todavía no cayó, que es el Senado de la Nación. Ni en los tiempos de Raúl Alfonsín se pudo controlar la Cámara alta y hoy se está muy cerca. El kirchnerismo no va a tener la mayoría”, destacó.

“La gente le dio un mensaje al Gobierno en las urnas, y sale a decir que ganó es decir que no escuchó el mensaje”, se quejó y fue contundente al considerar que en la Argentina no hay nada que festejar, pidió prudencia porque hay mucha gente golpeada por la pandemia y la inflación.

Al mismo tiempo cuestionó que: “Si ganó para qué convoca a la oposición, este tipo de mensajes contradictorios te confunden o te quieren poner en una foto para mostrarte que sos dialoguista y tiene un plan con paquetes que están mandando al Congreso Nacional, pero entonces debatamos ahí”.

Sobre la posibilidad de un diálogo con el presidente, Valdés instó a la necesidad de una autocrítica y una agenda en común. “Ellos están gobernando, hablemos de la inflación, nosotros no podemos asumir el rol del gobierno, ellos son los que tienen que proponer y nosotros ver cuáles son las políticas que podemos acompañar desde lo que creemos”, pero al mismo tiempo aclaró la tarea difícil que representa cuando a Corrientes se la discrimina en materia de recursos en especial en referencia al Presupuesto Nacional 2022.

“Estas cosas son las que tiene que corregir, tiene que haber equilibrio en las obras públicas, la inversión en puertos, rutas, en educación. Este es un país mesurado. Tenemos que construir alternativas”.

En vistas a las elecciones presidenciales 2023 y el liderazgo dentro de Juntos por el Cambio advirtió que “tiene que ser un liderazgo de conjunto, no tienen que ser liderazgos individuales, porque si hay liderazgos individuales verdaderamente hay un problema, tiene que haber una visión de gobierno. Asimismo destacó la necesidad de formar un gobierno que convoque a todos los actores económicos, sociales, a las provincias argentinas”.

Proyeccion 2023

En cuanto a la posibilidad de que sea presidente de la UCR nacional, el gobernador correntino aclaró que “hoy no soy delegado del Comité nacional, para ser presidente se requiere ser delegad. La UCR tiene sus mandatos prorrogados hasta diciembre, vamos a ver si se llega a ese mandato o qué decide la convención, porque no hay tiempo de convocar a elecciones internas”.

“La Convención de la Unión Cívica Radical se va a reunir y va a decidir si prorroga los mandatos y si siguen los mismos delegados nacionales y en base a eso habrá que tener una oportunidad”.

“En Corrientes y en la UCR tenemos la tarea de formar una opción de poder hacia adelante, la historia nos asigna ese rol”, remarcó.

En esa línea también llevo un poco de tranquilidad a los correntinos que sienten que van a quedar a la intemperie si él se postula a presidente de la Nación. “Hay que tener tranquilidad, yo voy a asumir el cargo de gobernador de la provincia de Corrientes, ahora te digo algo, nadie puede creer que a los correntinos nos va a ir mal si tenemos un presidente correntino”.

Municipios

Sobre el triunfo de ECO + Vamos Corrientes en ocho comunas de las quince que fueron a las urnas, Valdés dijo que “estamos satisfechos. Hay en otros donde no pudimos conformar una sola lista y fue mucho más difícil ganar, que son tres o cuatro comunas y otros que perdimos la elección y tenemos que volver a insistir y reformular la propuesta y salir a trabajar dentro de cuatro años”.

Resaltó que para todos los intendentes las puertas están abiertas. “La política siempre es diálogo, no es pelea. Lo que vende es la pelea pero la construcción de una sociedad se da por el diálogo, cuando alguien quiere dialogar, tiene oído sordos. Es rojo o verde ver es daltónico de la realidad”.

También durante su visita a la emisora radial, se refirió a la situación de las comunas donde ganaron como San Luis de Palmar y dijo que “se veía venir. Siempre se mantuvo bajo otra órbita. Nosotros pudimos lograr una alianza entre todos comprendiendo que el objetivo era San Luis y logramos tener este triunfo con ‘Reni’ Bujan”.

Sobre los municipios que continuarán en manos de la oposición como Mercedes y Esquina indicó que “de las desinteligencias nuestras no podemos culpar a otros, hay veces que se puede acordar y otras que no. Lo mismo pasó en San Roque, no hubo posibilidades de acuerdo, y esos fueron los resultados”.