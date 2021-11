El diálogo del VAR en el codazo de Nicolás Otamendi y la decisión de Conmebol

La Selección Argentina empató ante Brasil por Eliminatorias Conmebol y se clasificó al Mundial de Qatar 2022.

El partido se jugó en el Estadio San Juan del Bicentenario y estuvo marcado por una jugada polémica en la que Nicolás Otamendi le acertó un codazo en la boca a Raphinha, el árbitro uruguayo Andrés Cunha no cobró nada, el Videoarbitraje tampoco y este miércoles la Conmebol publicó los audios del VAR y su decisión.

El futbolista de Benfica quiso sacarse de encima al extremo brasileño, quien lo presionó de atrás en la puerta del área grande, y le propinó un tremendo codazo en la cara, a los 34 minutos del primer tiempo. Para su fortuna, el juez del encuentro ni siquiera le sacó tarjeta amarilla.

Si bien el VAR revisó la jugada y no advirtió a Cunha para que revierta su decisión, Raphinha tuvo que ser atendido fuera del campo de juego y terminó con un algodón en la boca. Zafó Otamendi, uno de los tantos jugadores argentinos que estuvieron al límite de tarjetas amarillas y debieron cuidarse ante Brasil.

"Yo no veo golpe", se escucha decir a uno de los asistentes, mientras que desde la cabina estaban revisando la intención del impacto con el antebrazo: "Yo considero que el golpe es con el antebrazo, en el rostro, con intensidad media", para luego resolver: "Me parece que es falta de tarjeta amarilla, no lo considero para tarjeta roja. Chequeo completo, uso de brazos indebido al límite", resolvió Ostojich.

TyC Sports