Polémica propuesta de Capitanich para regular los medios en la Argentina

Jorge Capitanich reclamó este jueves “regular más a los medios de comunicación” y aseguró que “la gente piensa lo que los periodistas proponen”.

El gobernador de Chaco, que revirtió el resultado de las Paso en las elecciones 2021, apuntó contra la prensa en su análisis de los comicios del domingo.

“La construcción de poder político lucha claramente con esta construcción de sentido que logra la hegemonía comunicacional en la región y en todo el mundo”, arrancó Capitanich.

“La gente empieza a pensar lo que los medios y los periodistas proponen”, indicó el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, que también cuestionó el financiamiento de los medios de comunicación. “Tienen una capacidad enorme de instalar el discurso”, agregó.

Ya sobre el final de la entrevista con el periodista K Roberto Navarro, de El Destape, siguió teorizando sobre política y medios.

“Si competís en una cancha embarrada e inclinada, tus probabilidades de éxito son cercanas a nulas. No puede funcionar así. Tiene que ver con los medios y su regulación. Los medios no se regulan, defienden intereses específicos. Si no hay más regulación, eso es un problema. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha resultado insuficiente”, expresó.

“Es un tema que si bien no define una elección, construye marcos mentales”, profundizó el gobernador chaqueño.

