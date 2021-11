Reacción del campo ante un posible aumento de las retenciones

El campo reaccionó rápidamente a las declaraciones del Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien volvió a hablar de un posible aumento de retenciones a las exportaciones en medio del “mini congelamiento” de precios de la carne vacuna del fin de semana largo.

Confederaciones Rurales Argentinas reclamó medidas de incentivo a la producción y bajar presión impositiva, que impacta en el precio final de los alimentos. Mientras, de visita en una exposición rural en El Calafate, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, reafirmó su compromiso de diálogo con el sector agropecuario.

“El diagnóstico es que la suba de precios internacionales llegó para quedarse por lo menos hasta el año que viene, cuando este efecto se agudizará”, dijo Feletti al diario Página 12. “En este marco aumentarán el precio del maíz, el trigo y la carne y tenemos que evitar que impacten en la mesa de las y los argentinos. Si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”, agregó. Justo cuando la dirigencia rural, agrupada en la Mesa de Enlace, espera una convocatoria de Domínguez para la semana próxima, aparecieron las advertencias de Feletti. El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel de Raedemaeker, calificó de “lamentables” las palabras del funcionario.

“Son verdaderamente lamentables las apreciaciones que hace el Secretario de Comercio Interior, respecto de la posibilidad de aumentar derechos de exportación o buscar cualquier tipo de intervención distorsiva para asegurar la provisión de carne, pan y leche en la mesa de los argentinos”, señaló a Infobae.

Ya antes, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, había dicho por CNN Radio que el reclamo agropecuario iniciado con el plan de lucha anunciado en Santa Fe, sigue vigente. “El Gobierno tiene que entender que la situación está difícil y complicada y que el productor se siente avasallado. No son momentos para entrar en conflicto, sino para dar soluciones. Y en el caso de la carne me parece que es erróneo el diagnóstico que están haciendo algunos funcionarios, ya que el precio de la carne no subió sino que reacomodó ante la inflación. Acá el problema no es la carne, sino que la plata no rinde en el bolsillo”.

Tras las elecciones legislativas la dirigencia del campo busca debatir el tema de las retenciones con el Gobierno. Es uno de los principales ejes de la agenda que diseñó la Mesa de Enlace para llevarle a Domínguez, junto al pedido de liberar totalmente las exportaciones de carne vacuna. Hay que recordar que hasta el próximo 31 de diciembre, el Ejecutivo está facultado para modificar los derechos de exportación, como lo hizo en marzo de 2020 aumentando 3% las retenciones a la soja, y todavía puede incrementar un 3% las de maíz y trigo.

