Sicarios dispararon en dos restaurantes llenos de gente

Luego de la serie de ataques a balazos a estaciones de servicio y escuelas que se produjeron la semana pasada, el domingo a la noche Rosario se vio conmocionado otra vez por dos atentados contra locales gastronómicos, que dejaron tres heridos.

Los ataques se produjeron casi en simultáneo, alrededor de la medianoche. Uno fue en el restaurante El Establo, una parrilla tradicional que está ubicada en Pellegrini al 1700, en pleno centro de la ciudad. A las 23.50, dos hombres que se trasladaban en una moto dispararon contra la puerta de vidrio y las ventanas del restaurante, que a esa hora se encontraba repleto de clientes por la víspera del feriado.

Un mozo de 49 años resultó herido en la espalda. Según fuentes de la fiscalía, la víctima fue llevada en un auto particular hasta el Hospital de Emergencias, que se encuentra a unas 15 cuadras de donde se produjo este nuevo episodio violento. Según información judicial, el mozo fue dado de alta durante la madrugada, ya que la herida era superficial. La bala le habría rozado la espalda.

Martín, un joven que se encontraba cenando en el restaurante en el momento del ataque, contó a Radio 2 que cuando se escucharon los tiros “toda la gente [que estaba comiendo] se tiró al piso. Fue un caos total”.

El joven, que celebraba el cumpleaños 70 de su suegro, reveló que uno de los disparos rompió una botella de vino de una mesa que se encontraba a unos tres metros de donde estaba él. “La botella se rompió y cayó sobre la pierna de una chica. Vi que dos mozos llevaban a uno con un tiro en el omóplato. Lo cargaron en un auto y se lo llevaron”, sostuvo.

El testigo señaló que cuando llegaron los dos atacantes en moto, uno de ellos le pidió al parrillero que se corriera y comenzó a disparar. Martín dijo que minutos después del ataque no quedó casi nadie en el lugar. “Mucha gente agarró sus cosas y se fue. No te dan ganas de quedarte. No entendés nada. Son fracciones de segundo donde podés no contarla más. Estamos en una ciudad rara. Es algo que no tendría que estar pasando”, advirtió.

Los peritos de la policía constataron tres impactos de bala en el frente, uno en la puerta de ingreso y dos más en un vidrio lateral de una ventana. Pero se sospecha, por las declaraciones de los testigos, que pudieron haber sido más disparos.

Alejandro Pastore, empresario de la asociación Paseo Pellegrini, afirmó ayer ante los medios que el ataque a ese restaurante fue “impactante” por la cantidad de gente que estaba en ese momento en la calle.

El titular de la Asociación de Empresarios y Hoteleros Gastronómicos de Rosario (Aehgar), Carlos Meliano, reconoció que tras los últimos ataques a estaciones de servicio había preocupación en el rubro de los restaurantes y bares por la posibilidad de que sus locales fuesen los siguientes objetivos. “Quieren meterle miedo a la sociedad en su conjunto”, señaló.

