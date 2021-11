Variante Delta: reunión clave de Salud y el Comité de Crisis para evaluar estrategias

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, encabezó este jueves una reunión con el Comité de Crisis por coronavirus, en la que se analizó la situación epidemiológica ante los nuevos casos de la variante Delta, detectados en localidades del interior.

“Esto está dentro de un esquema todavía escaso, en cuanto a números. Lo que estamos viviendo es la transición de la variante Manaos a la Delta, que está ocurriendo en todo el país y, en este sentido, estamos viendo de qué manera incide en la cantidad de casos totales”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.

Respecto de Santa Rosa, el ministro indicó: “Todavía no podemos decir que hay circulación comunitaria de la variante Delta, pero la población sí debe saber que más allá de los números y datos estadísticos, la variante Delta está empezando a incidir en el total de casos”.

El titular de la cartera sanitaria explicó que esta situación se da “porque hay personas que han viajado a lugares donde hay mayor circulación y se han contagiado”.

No obstante, Cardozo dijo que “la situación epidemiológica general no amerita que haya algún cierre en particular, pero sí amerita que nos anticipemos a determinados eventos y que estemos atentos a los signos y a las alarmas epidemiológicas que puedan ocurrir como para tomar las medidas a tiempo”.

El ministro señaló que en el encuentro, se determinó “la obligatoriedad, por parte de los hospitales del interior, de las derivaciones con hisopados y estamos trabajando con los directores hospitales para convencer a una pequeña porción del personal de salud que todavía es renuente a completar su esquema de vacunación”.

En este sentido, el funcionario indicó que “la mayoría de los contagios se dan en personas no vacunadas pero también tenemos casos de personas vacunadas de manera incompleta”.

Vigilancia intensificada

A la fecha ya se detectó un total de 18 de casos de la variante Delta en toda la provincia: 10 en Goya, 3 en Concepción, 2 en Santa Rosa, 1 en Paso de los Libres, 1 en Santo Tome y 1 en la capital.

La vigilancia intensificada continúa en toda la provincia por parte del equipo de la Dirección general de Epidemiología. La variante Delta se identifica en Corrientes a través de un test rápido (técnica del Instituto Malbrán) y se confirman en el Laboratorio de Estudio Genómico que funciona en la facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).