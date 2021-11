Buscan despapelizar los organismos públicos de Corrientes y comenzaron la implementación de trámites digitales. La idea es agilizar las tareas en las oficinas estatales para beneficiar a los trabajadores en distintas áreas.

“Se creó un sistema de digitalización que sirve para despapelizar los organismos públicos. Esto va a traer mayor celeridad de trámites, mejor atención a los ciudadanos, etc. Es nuestro granito de arena para ayudar a la modernización del Estado”, indicó Manuel Valdés, presidente de Telecomunicaciones Corrientes (Telco).

“La idea es que el expediente o cualquier sistema interno de comunicación sea ciento por ciento digital, con firma digital, ya sea interno o para afuera. Hay un sistema de firma digital que es a nivel nacional mediante un token”, explicó en diálogo con Radio Continental.

“Tenemos que desarrollar bien los circuitos administrativos para que el sistema sepa bien dónde está el expediente, saber si hay demora, evitar que se pierdan los expedientes, etc. La capacitación es fundamental para llevar adelante el sistema. Las personas adultas cuando vayan aprendiendo van a ver que es más fácil aún realizar la labor de todos los días”, dijo el funcionario. “Esto no va a achicar el personal, se busca bajar costos, despapelizar, no perder”.