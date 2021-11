Corrientes se alista para enfrentar la circulación comunitaria de la cepa Delta

Las autoridades sanitarias de Corrientes advirtieron que hay que preparse para enfrentar la circulación comunitaria de la variante Delta del covid-19. El ministro de Salud, Ricardo Cardozo, confirmó a El Litoral que “la mutación reemplazará a la cepa Manaos en el país y en la provincia”.

Por eso el Comité de Crisis se reunió para analizar la situación epidemiológica ante los nuevos casos de la variante Delta detectados en localidades del interior.

Actualmente son 18 los casos acumulados de la variante Delta. El ministro Ricardo Cardozo manifestó en diálogo con El Litoral que aún no hay circulación comunitaria.

La cepa predominante en Corrientes continúa siendo Manaos, pero esto se revertirá más pronto que tarde, aseguró.

“Tenemos un esquema todavía escaso en cuanto a números. Lo que estamos viviendo es la transición de la variante Manaos a la Delta, que está ocurriendo en todo el país y, en este sentido, estamos viendo de qué manera incide en la cantidad de casos totales”, expresó.

Las aclaraciones se hicieron necesarias tras las versiones que empezaron a surgir por la publicación en redes sociales por parte del intendente de Santa Rosa, Pedro Maidana, que expresó que había circulación comunitaria de la variante Delta en dicha localidad.

Al respecto Cardozo indicó: “Esto fue una expresión del señor intendente para alertar a la población para que cumpla con las premisas que nosotros queremos en epidemiología, pero no hay circulación comunitaria”.

Comité de Crisis

El Comité de Crisis de la provincia se reunió para evaluar estrategias ante los nuevos casos de la variante Delta.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección General de Epidemiología, informa que se detectaron otros 9 casos de la variante Delta, con lo cual ya son 18 los casos de esa mutación registrados en Corrientes. Se trata de 4 personas de Goya, 3 de Concepción y 2 de Santa Rosa.

El ministro explicó que esta situación se da “porque hay personas que han viajado a lugares donde hay mayor circulación y se han contagiado”.

No obstante, “la situación epidemiológica general no amerita que haya algún cierre en particular, pero sí amerita que nos anticipemos a determinados eventos y que estemos atentos a los signos y a las alarmas epidemiológicas que puedan ocurrir, como para tomar las medidas a tiempo”.

Una de las nuevas estrategias epidemiológicas que se determinaron es la obligatoriedad, por parte de los hospitales del interior, de las derivaciones con hisopados.

A la espera de resultados

De las 20 muestras procesadas provenientes de Goya, Concepción y Santa Rosa, 9 dieron positivo para la variante Delta mediante un testeo rápido que se hizo ayer en el Laboratorio Central de la Provincia.

Fue una técnica PCR enviada por el Instituto Malbrán que identifica si la muestra es variante Delta o no.

Estas muestras tienen que ser confirmadas y se tiene que hacer la secuenciación genómica, por lo que se enviaron al Laboratorio de Estudio Genómico, que funciona en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.

Las autoridades provinciales están a la espera de la confirmación.

(IRB)