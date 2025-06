El defensor de uno de los detenidos dijo que Federico Cheme le debía plata a su cliente

El abogado Jorge Barboza, defensor de uno de los detenidos por transacción de droga en el bario Laguna Seca de la ciudad de Corriente el lunes por la noche, afirmó que Federico Cheme le debía plata a su cliente. En este sentido, detalló que solo acompañaba en uno de los vehículos al reconocido empresario para saldar su cuenta.

Se trata de Oscar Will un empresario de la ciudad de Resistencia, vinculado al rubro de automotores y propietario de una pequeña empresa de eventos. Según explicó su abogado, la relación con Cheme surgió a raíz del evento que brindó Marco Antonio Solís el año pasado en Resistencia, donde Will habría colaborado con tareas logísticas y un préstamo de dinero, lo que habría generado una deuda a su favor. Y por el que ahora, se habrían encontrado para saldar la cuenta por parte de Cheme a Will.

“El motivo por el cual Will se encontraba en Corrientes esa noche fue simplemente para cobrar parte de esa acreencia”, “Desde hace meses venía reclamando el pago. Cheme lo llamó y le dijo que le entregaría una suma de dinero para saldar una parte de la deuda”, indicó Barboza en declaraciones a Corrientes en el aire de radio Continental.

El defensor detalló que, según el relato de su cliente, Will había viajado a Corrientes en horas de la siesta para encontrarse con Cheme. Sin embargo, no recibió el pago y regresó a Resistencia. Más tarde, ese mismo día, Cheme volvió a contactarlo para decirle que ahora sí podría entregarle parte del dinero, por lo que Will regresó Corrientes el lunes por la noche. Ambos se encontraron en una estación de servicio cercana al puente interprovincial, desde donde se dirigieron juntos al barrio Laguna Seca en el auto de Will, ya que el vehículo de Cheme tenía un inconveniente y su teléfono estaba sin batería.

Luego de la estación de servicio, Cheme le pide que le acompañe a un lugar donde iba a recibir el dinero que adeudaba. Ambos se dirigieron hasta el barrio Laguna Seca, donde Cheme se baja del vehículo de Will para ir a otro auto. Inmediatamente, cae la Policía, que es donde se produce el arresto.

Según detalló el abogado defensor y en función de las actuaciones policiales de ese día, Cheme descendió del vehículo de Will -un Honda blanco perteneciente a su hijo-, y se dirigió hacia otro auto que ya estaba estacionado. "En ese vehículo se encontraban un hombre, una mujer y una menor de edad", agregó el Barboza.

De acuerdo al acta de procedimiento, los paquetes de cocaína estaban ubicados en el asiento trasero del segundo vehículo, no en el auto de Will. “Los ladrillos no estaban en poder de mi defendido ni en su auto. Mi cliente solo accedió a trasladar a Cheme con el fin de cobrar lo que le debían. No tenía conocimiento ni participación en ninguna transacción de drogas”, remarcó Barboza.

También agregó el defensor que "Drogas Peligrosas ya informa el lunes 19 que el martes podría ocurrir una transacción de drogas, y en la nota expresamente dice que se trataría de una persona llamada Fede. Esta nota se envío a Fiscalía Federal a cargo de del Dr. Ferrini. En tanto, se aduce que la Fiscalía ya tenía en su poder la información un día antes de que el procedimiento se iba a realizar en ese barrio, pero no inicia la investigación ni genera el expediente. Además agregó que un tal "Fede" sería el encargado de la transacción. A pesar del pleno conocimiento, no obra constancia de que el fiscal haya autorizado la investigación", expresó.

El caso, que está siendo investigado por la justicia federal, continúa generando repercusiones, mientras se intenta esclarecer el rol de cada uno de los involucrados y determinar si efectivamente Oscar Will tuvo alguna participación directa en el hecho o fue, como sostiene su defensa, un tercero ajeno a la operación ilegal.