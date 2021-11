En Mandiyú, la emoción es más grande con el paso del tiempo

El corazón del Popular aceleró su ritmo el pasado sábado con el recuerdo de la consagración del Deportivo Mandiyú en la B Nacional de la temporada 1987/88. Pasaron los años y un puñado de ese plantel se concentró en la plaza del barrio para recibir el reconocimiento y el homenaje de los simpatizantes que se hicieron sentir con sus banderas y cantos.

Las imágenes de la formidable campaña que se visualizaron en un pantalla gigante acompañadas con los relatos de Miguel Rodolfo Fernández y Oscar Blanco, los comentarios de Roberto Capará y la narración de Daniel Toledo parecieron teletransportar a los presentes a la década del ochenta, claro que el sonar de los tambores, una trompeta y la exclamación de los simpatizantes los devolvía a la realidad.

Así, se fueron sucediendo los goles y algunas jugadas que quedaron marcadas para siempre. Los aplausos y gritos de los casi 2 centenares de hinchas se sucedieron frente a las definiciones de Sergio Odine y Daniel “Coquito” Rodríguez o el triunfo como visitante en el clásico ante Chaco For Ever, o algunas intervenciones exquisitas de Adolfino Cañete y de Pablo Quiroga, o con el histórico gol que Roberto Medrán le convirtió a Deportivo Maipú de Mendoza pateando desde su propia valla y por supuesto, la inolvidable vuelta olímpica en el viejo estadio de Quilmes.

Algunos de los campeones tomaron la palabra, no faltaron las emociones y el compromiso de colaborar para recuperar el terreno perdido por la institución correntina. “Veía la síntesis de los partidos del campeonato que logramos y recordé la responsabilidad que nos tocó y que me tocó, porque en ese partido decisivo contra Quilmes, fui el único correntino titular, el único que estaba dentro de la cancha, y entonces yo sentí que la responsabilidad era doble porque tenía que representar a todos ustedes (en referencia a exjugadores del club e hinchas)”, declaró Alfredo Oscar Urbina, lateral derecho en el plantel que dirigió Juan Manuel Guerra.

El correntino de 60 años, recordó cuando a los 13, llegó desde el barrio Chiquita para probarse en Mandiyú pero no quedó en el club. “A mí, el bichito por Mandiyú me picó cuando mi papá me llevo a la cancha de Alvear para ver un partido entre Atlético Paraná y Mandiyú, donde estaban el “Monito” Parras, “Perucho” Gamarra, el “Beto” Monzón y Raúl Mansilla, entre otros”.

“Ese año fui a probarme, se practicaba en un canchita ubicada por Quinquela Martín, y ahí conocí a muchos de los jugadores del club que son del barrio. No quedé, pero con el paso del tiempo pude venir”, relató.

“Creanme que la misma emoción que ustedes sienten desde afuera, alentando, uno lo tiene adentro”, alcanzó a decir antes de quebrarse al recordar a su papá que ya no está. Se despidió diciendo: “Tal vez no jugué algún partido bien, pero siempre entregué todo lo que tenía. Entonces, hoy disfruto de este momento como todos los que están en esta plaza”.

Pablo Quiroga

La “zurza mágica” de Pablo Oscar Quiroga también se estuvo en la plaza del barrio Popular. “Yo vivo en Resistencia, pero siempre estoy pendiente de Mandiyú, de todo lo pasa en la Liga y de como acompañan al equipo”, comentó el volante que formó parte del equipo “albo” que ganó el ascenso a la primera división.

“Para mí es un placer recordar y compartir con ustedes todo lo bueno que hemos vivido. Les dos la gracias por estar siempre, nos solamente esta tarde”, agregó.

“Junto con mis compañeros recién comentamos que tuvimos la suerte de ser bendecidos por este club para poder jugar en primera. Para nosotros fue un placer enorme jugar en este club”, concluyó el exjugador nacido en Rosario.

Horacio Attadía

Uno de los referentes que tuvo el plantel de Mandiyú, fue el volante Horacio Attadía que dejó su visión, de cara al futuro del Deportivo Mandiyú.

“Todos los muchachos estamos predispuestos para ayudar a hacer las cosas como corresponden para volver a ser un club respetado como fue siempre, porque esa condición la ganamos”.

Además, sentenció que “tenemos que tener el honor y el orgullo de habernos puesto esta camiseta, eso nos compromete en colaborar en todo lo que podamos”.