Fick y Giraud fueron electos como nuevos vicepresidentes de la Cámara de Senadores

Se llevó adelante este martes la sesión preparatoria del Senado Provincial bajo la presidencia del vicegobernador Gustavo Canteros en el que prestaron juramento los cinco miembros nuevos que tendrán mandato hasta 2027. Además se eligieron autoridades de la Mesa Directiva.

Tras la aprobación del Acta Nº 90 de proclamación de senadores emitida por la Junta Electoral se procedió a tomar juramento a los legisladores. Por el bloque del oficialismo lo hicieron Noel Breard, Verónica Espíndola, Ignacio Osella, y Diego Pellegrini. Por la oposición juró el peronista José “Pitín” Ruiz Aragón.

Posteriormente se pasó a un cuarto intermedio tras lo cual se retomó la sesión y se procedió a elegir a las autoridades de la Mesa Directiva. Con el acompañamiento de todos los bloques el cargo de Vicepresidente 1º recayó en Henry Fick, y la Vicepresidencia 2º en el justicialista Victor Giraud. Además se designaron los vocales respectivos.

Antes de concluir hubo mensajes de agradecimiento hacia el vicegobernador Canteros quien durante 8 años se desempeñó en el cargo. Por el bloque de Encuentro por Corrientes la senadora Graciela Rodríguez expresó: “le deseo lo mejor en el camino que vaya a emprender, nos une una relación de amistad y estamos muy agradecidos por el rol que cumplió con diálogo y consensos, gracias por el trato tan afable con cada uno de los miembros de esta cámara”, indicó.

Desde la bancada del frente de Todos coincidieron con las expresiones de la senadora Rodríguez y fue el senador Giraud quien emitió un mensaje en nombre del resto de los miembros. “Conocemos de su vocación de trabajo y diálogo, valoramos lo hecho a lo largo de estos ocho años y le deseamos lo mejor en su camino personal y político”, indico a la vez que mencionó a los legisladores salientes Patricia Rindel, Rubén Bassi y David Dos Santos.

Canteros finalmente recordó que su padre siempre le inculcó “a pedir disculpas y decir gracias”. “En este momento quiero pedir disculpas por las cosas que no hice bien, y dar las gracias a todos por la confianza que me dispensaron, siento que me llevo grandes amigos, del oficialismo y de la oposición”.

“Me voy sintiendo que he cumplido con la tarea que me encomendó el pueblo de haber sido vicegobernador de uno de los mejores gobernadores como lo fue Ricardo Colombi y del actual gobernador de la provincia, respetando siempre el compromiso institucional eso lo llevo como principio y norma de vida”, finalizó.