Crece la preocupación de los salones de eventos por las fiestas sin habilitación

Crece la problemática de los salones de eventos con respecto a las fiestas sin habilitación que son realizadas en quintas en diferentes zonas de la ciudad. Apuntan a la diferencia de precios y están a la espera de nuevos protocolos para las recepciones estudiantiles y las fiestas.

Desde la Cámara Provincial de Empresarios de Eventos de Corrientes (Capeec) indicaron que la situación es difícil, porque no encuentran la manera de modificar las cuestiones que suceden con respecto a los eventos que se organizan en quintas a un bajo costo.

“Entrás en internet y con las ofertas de las quintas no podemos competir de ninguna manera. Hay precios de 5.000 pesos, a mí me cobran 6.500 pesos por un pequeño evento y continúan los aumentos que debemos pagar para realizarlos y para tener todo en regla”, indicó Silvia Cubillas, presidenta de la cámara.

Y dijo: “Es una competencia difícil, antes de la pandemia había 10 quintas como máximo hoy hay 50 y hacen eventos todos los fines de semana, nos indigna”.

Además, la empresaria aseguró que esperan que hagan su trámite de habilitación para una competencia digna. “No estamos en contra de que trabajen las quintas, en absoluto, estamos en contra porque lo hacen de forma ilegal y clandestina. No respetan los horarios. No tienen habilitación”, aseguró.

Y dijo: “Las diferencias con las quintas es notable, nosotros tenemos que poner guardias o policías. Los alquileres, según averigüé, arrancan desde los 5.000 pesos es algo que nosotros no podemos cobrar. Tenemos un costo de 10.000 pesos con solo abrir el local”.

Asimismo, informó que el salón más pequeño sale como mínimo 15.000 pesos y los lugares con grandes dimensiones podrían llegar hasta los 100.000 pesos.

El secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Esteban Maldonado Yonna, con respecto al tema había dicho en octubre que se analizaron las acciones que hacen al trabajo en ese sector de manera segura y cuidada.

“Todos hemos hecho un esfuerzo muy grande para estar donde estamos y por sobre todo se habló de las habilitaciones con los socios de la Cámara para el trabajo en conjunto a fin de potenciar la actividad”.

Desde el Municipio y la Provincia se trabaja en conjunto a fin de que se cumpla con todos los controles y protocolos establecidos durante los distintos eventos que se desarrollan en la ciudad. Asimismo se recuerda a la ciudadanía que está disponible la línea 0800 5555 6864 del Municipio para hacer denuncias, así como el teléfono 911 de emergencias.

Además dieron precisiones de que, ante la aparición de este tipo de eventos en lugares no habilitados, se clausura el lugar y se suspende el evento. Y llamaron a la ciudadanía a evitar este tipo de acciones que ponen en riesgo la salud de las personas, ya que al no ser un lugar habilitado no se puede controlar que se cumpla con los protocolos y con las normas de higiene necesarias para prevenir el covid-19.

Ante las denuncias intervienen los órganos de contralor y las fiestas deben ser suspendidas.

Producto de la pandemia diferentes sectores se vieron fuertemente afectados e intentan recuperarse.