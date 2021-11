Vischi: “Yo defiendo a los correntinos, Camau al kirchnerismo”

José Agustín Gómez

Jefe de redacción

Eduardo Alejandro Vischi tiene 51 años. Fue ocho años intendente de Paso de los Libres, luego viceintendente, ministro de Coordinación y Planificación, actual diputado provincial y además integró la terna de posibles precandidatos a gobernador. Hoy asume el desafío de encabezar la lista de senadores nacionales de ECO+Vamos Corrientes.

Confía en una clara victoria que potencie la alianza nacional Juntos por el Cambio y proyecta un trabajo en equipo junto a Gustavo Valdés para potenciar la UCR y ser opción en 2023. Alerta que la diferencia con su principal adversario, Carlos Mauricio “Camau” Espínola, son claras: “Yo defiendo a los correntinos, Camau al kichnerismo”.

—¿Qué proyección hace para el domingo 14?

—El 12 de septiembre fue un punto inflexión y el Gobierno nacional amagó tomar nota, pero en lugar de cambiar el rumbo, profundizó sus errores: avanzó en el gasto público para tratar de recuperar votos y solo acentuó la inflación. Todo el mundo está muy perjudicado por la inflación. La gente ya se dio cuenta que más gasto público genera inflación. Además la interna entre la vicepresidenta y el presidente puso en evidencia la profunda grieta en el Gobierno y eso no es útil para este tiempo de crisis. No cae bien que el poder de mando lo tenga la vicepresidenta. Además, la renovación del gabinete no fue una proyección a futuro sino volver al pasado.

Por eso veo que la gente va a votar más a Juntos por el Cambio y más en Corrientes donde tiene un ejemplo de lo que no es el Gobierno nacional. Acá hay un gobernador que administra bien los recursos públicos, que puso a la provincia camino al futuro y al desarrollo. Eso será clave.

—¿Es necesario hoy discutir un país a futuro?

—Lo que hoy ocurre es una bisagra que pone la mirada en 2023. El argentino está viendo cuál es la mejor opción para cambiar el rumbo. El país está alejado de las potencias mundiales con escasa posibilidad de vender y industrializarse. Eligieron acercarse a países como Venezuela. La gente ve todo eso.

—¿Qué papel tiene Corrientes en eso?

—Necesitamos recuperar espacios para que Corrientes pueda estar en la mesa de las grandes decisiones que afectan a la provincia y al Norte Grande. Ese es el objetivo de mi candidatura y del proyecto ECO+Vamos Corrientes.

—¿Cuál es el objetivo para 2023 dentro de la alianza Juntos por el Cambio?

—Mi idea es tener un fuerte trabajo en equipo con Gustavo Valdés, para que el radicalismo pueda aportar a Juntos por el Cambio y para que definamos de manera inteligente y todos juntos cual es la mejor opción para Argentina en 2023.

El crecimiento de la UCR es muy importante para Juntos por el Cambio.

—La campaña potenció la discusión de una tarifa de energía diferenciada...

—Por qué el sur, la Patagonia, puede tener una tarifa de gas diferenciada, si ellos son provincias productoras pero tienen el ingreso per cápita más alto del país. Son los que más tienen y más beneficios se les da. Por qué el Norte Grande que tiene el 50 por ciento de pobreza y somos generadores de energía, como Corrientes, no podemos tener una tarifa diferenciada para el que menos tiene pero fundamentalmente para el desarrollo productivo. La idea no es victimizarse, sino proponer soluciones para desarrollarnos.

—¿Es necesaria una zona franca para el desarrollo?

—Es fundamental. Una zona franca en Corrientes como un instrumento para la factibilidad de radicación de industrias. Para que la zona franca también sea funcional en aquellos productos que la provincia pueda ser exportados al mundo.

Tendremos una gran posibilidad si avanza el aeropuerto de Paso de los Libres para poder exportar productos, como el arándano. Incluso la zona franca será muy útil para ingresar productos al Mercosur sin pagar tributos y poder darle valor agregado y volver a sacarlos a otros lugares.

Países como China, India van a requerir alimentos a granel y Corrientes tiene la capacidad de producirlos. Hay una gran oportunidad.

—¿Debatiría con Camau?

—No tengo problemas. Pero me parece que está claro qué modelo representa cada uno. La gente mira lo que hace el Gobierno nacional y a partir de ahí ve claramente. Tal vez haya quienes se puedan confundir porque ahora hablan de trabajo, pero la verdad es que no es a lo que apuntan cuando cierran las exportaciones.

Camau tiene intenciones de dialogar y sé que lo podemos sumar más adelante para que apoye a Corrientes. Pero hoy es funcional al kirchnerismo y a Cristina Kirchner, y eso me deja dudas si va a responder a los correntinos o a los intereses del kirchnerismo.

—¿Esa es la diferencia entre Camau y Vischi?

—Fundamentalmente yo soy el candidato del gobierno de los correntinos y él el candidato cristinista.

—¿Qué se debe hacer con el Norte Grande?

—Hay que potenciarlo. Hay una gran oportunidad ahí. Tenemos que unir gobernadores detrás de una conveniencia de políticas de Estado. Tenemos que encontrar todas las posibilidades para que las provincias se puedan unir y avanzar en un proyecto complementario.

—¿Qué le dejó la experiencia como intendente?

—Me dio una visión muy cosmopolita de lo que es la región, tanto brasileña, uruguaya como argentina, en cuanto a las oportunidades que podemos tener si en algún momento logramos tener buenas relaciones con los países fronterizos. Hay que unir y complementar nuestros sistemas productivos. Mi experiencia como intendente me dio una visión de integración productiva y política con todos los gobiernos de la región. Una mirada muy positiva del desarrollo de Brasil que puede ser un socio estratégico muy importante de Corrientes. Me abrió los ojos al Mercosur y entendí las potencialidades de desarrollo que tiene la región. Por supuesto, me dio ejecutividad que me ayudó a entender que en el desarrollo local está la oportunidad de mejorar la calidad de vida de la gente.

—¿Qué le significa provenir del pago del presidente Arturo Frondizi?

—Es un gran desafío. Un gran desarrollista como Arturo Frondizi, que miró a la Argentina del futuro, es un faro, algo que inspira. Paso por su casa que está a dos cuadra de la mía, y uno siente orgullo de que el único presidente de Corrientes haya nacido en Paso de los Libres.

—Durante la pandemia lideraste charlas online con distintos actores, ¿Qué le aportaron?

—Hice charlas de todo tipo: hablé con empresarios, historiadores, personalidades de distintos rubros. Me quedo con algo en lo que coincidieron todos: que Argentina y Corrientes tiene un futuro muy promisorio, que tenemos que unirnos, trabajar juntos el Estado y el sector privado, que hay cosas profundas por resolver como la cuestión laboral y la formación de recursos humanos para el desarrollo. Debemos cuidar el medioambiente como un activo importante de Corrientes.

—¿Se quedó con ganas de volver a la intendencia?

—No. Siempre estoy pendiente de Paso de los Libres y estoy apoyando un equipo muy interesante para recuperar el municipio. Me gusta el rol de ayudar desde afuera también. Me planteo los desafíos de las nuevas etapas y ver siempre cómo hacer para apoyar a mi ciudad.

—¿Hay posibilidades de que Toyota se instale en Paso de los Libres?

—Toyota nos invitó a ver el sistema logístico que tiene en Guaíba, una ciudad cerca de Porto Alegre, con la intención de hacer algo parecido en Paso de los Libres. Eso se demoró en tiempo de pandemia y ahora estamos retomando el diálogo para ver si se puede avanzar.