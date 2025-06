Pepe Cibrián tras quedar afuera de los Martín Fierro de Teatro: "Soy Favaloro en mi profesión"

Pepe Cibrián rompió el silencio con un fuerte descargo tras quedar fuera de los Martín Fierro de Teatro 2025. El prestigioso director y referente del teatro argentino expresó su profunda decepción al no haber recibido una invitación a la ceremonia que premia lo mejor de la escena nacional, y lo hizo con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

¿Qué dijo Pepe Cibrián tras no haber sido invitado a los Martín Fierro de Teatro?

En una entrevista con Puro Show, el consagrado productor y director teatral expresó su desconcierto al no haber sido convocado a la ceremonia: “No pude verlo, lamentablemente, pero estaba muy ilusionado. El Martín Fierro es un premio con décadas de trayectoria, que siempre ha valorado —o en general lo ha hecho— a figuras emblemáticas y a programas estupendos que hoy ya no están porque no hay ficción en la Argentina”, afirmó. Luego, apuntó directamente contra la organización: “Imagino que ese jurado de honor, que debe ser muy conocedor del teatro, habrá hecho homenajes a José Podestá, Ana María Campoy, José Cibrián, Alfredo Alcón, Mariano Gallego, Néstor Bianco, Pinti… Imagino que todos ellos habrán estado presentes para que los jóvenes sepan quiénes trabajaron para que esto existiera”.

Visiblemente molesto, Cibrián continuó: “Me sorprendió. Yo no cobro por sentarme en una silla, ni pretendía que me dieran ningún galardón. Que me invitaran obviamente no me lo merezco. Lo veré por YouTube. Dios quiera que, en algún lugarcito de la historia, quede constancia de que formé parte del teatro argentino. Creo que sí. ¡Viva el teatro!”

Si bien aclaró que su reacción no nace del rencor, dejó en claro el peso simbólico de su exclusión: “No lo digo desde el resentimiento, tengo 77 años, soy un señor muy serio, con una trayectoria. Que no me inviten no afecta a mi historia ni a quién soy. Pero es como si hicieran un Martín Fierro a la medicina y no invitaran a Favaloro. Yo soy Favaloro en mi profesión. He formado a miles de actores que hoy son figuras”.

Para cerrar, Cibrián reflexionó ante lo ocurrido: “Me duele muchísimo. No por mí, sino por mis padres, por todos los que nombré, por la falta de respeto a trayectorias que han modificado la historia de este país”.

