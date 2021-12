Corrientes: polémica por la quema de 20 toneladas de droga

Un juez federal autorizó la quema de 20 mil kilos de droga en Colonia Libertad pero el intendente de la localidad se manifestó en contra de la medida y logró detenerla.

“Había una determinación judicial para la realización del operativo de quema, esto me produjo una gran preocupación porque me pareció que dentro del casco urbano no era factible”, indicóel intendente de Colonia Libertad, Roberto Fracalossi, a un medio local.

El juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, dispuso la destrucción de unas 20 toneladas de estupefacientes que estaban almacenadas en depósitos de las fuerzas de seguridad que desarrollan actividades en el centro y en la zona este de la provincia.

“El dueño del aserradero autorizó la quema con total desconocimiento por parte del municipio. Este lugar queda está instalado en el centro de la ciudad y a dos cuadras de la escuela, por lo que generó gran preocupación”, dijo el intendente.

El incinerador del aserradero tiene capacidad de destrucción de hasta seis toneladas diarias, por lo que el primer día alcanzaron esa cifra, y se tenía previsto que la medida sea agotada en por lo menos tres días consecutivos de incineración.

En la mañana del lunes inició la quema y por la tarde el Intendente local recurrió a la Justicia. De esta manera, todo quedó suspendido y se ordenó el cese de la medida.

En cuanto al cargamento que iba a ser destruido se llegó a quemar cerca de siete mil kilos, lo restante deberá ser eliminado en otro lugar.