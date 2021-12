Qué dejó la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación a Corrientes

En el contexto de una agenda oficial junto con dirigentes y legisladores provinciales y nacionales del Frente de Todos, llegó este lunes a Corrientes el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla.

El funcionario se reunió con organismos de Derechos Humanos de Corrientes en el ex Regimiento de Infantería 9, donde coordinaron avances para la apertura de un Espacio de Memoria en ese excentro clandestino de detención y tortutas de la dictadura.

Entre otros participaron sobrevivientes y dirigentes de diversos ámbitos, como el ex sub secretario de DDHH de Corrientes, Pablo Vassel y el ex fiscal federal Germán Wiens, a cargo del Ministerio Público en ocasión del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese lugar.

También participaron Lorena Battistiol, directora nacional de Sitios de Memorias, el senador José Ruiz Aragón y el diputado Félix Pacayut.

Asimismo, mantuvo una reunión con familiares y víctimas de violencia institucional de la Provincia.

Entre ellos, familiares de Lautaro Rosé, el joven que días atrás fue encontrado muerto en el Río Paraná luego de una persecución policial.

Durante el encuentro, les ratificó el compromiso de seguir acompañando a las familias con todos los recursos para la búsqueda.

Además, recibió a integrantes de organizaciones que pedían por la liberación del referente social Guillermo Galantini, quien estuvo detenido durante 21 días por una protesta.

