Sigue el piquete de tabacaleros y esperan respuestas de la Nación

Continúa hoy el piquete de tabacaleros en la ruta de Goya y se esperan los resultados de la reunión de autoridades provinciales y nacionales.

Los trabajadores piden el pago de la Caja Verde y la aprobación del proyecto de Cooperativa.

“Desde las 8 volveremos a cortar la ruta. Esperemos que el tiempo nos acompañe”, confirmó a El Litoral, el dirigente del sector, Roberto Segovia. Los trabajadores se reúnen desde el martes de la semana pasada en la Ruta Nº 12 a la altura del paraje El Zorzalito.

Las autoridades provinciales del Instituto Provincial del Tabaco se reunirán hoy por la mañana en Buenos Aires con el encargado del Fondo Especial del Tabaco (FET), el ingeniero José Vilariño. El objetivo es expresar los reclamos del sector de forma pacífica y llegar a un acuerdo.

“El ingeniero Vilariño me confirmó que cree que hoy habrá novedades tras la reunión con las autoridades nacionales. Lo que me dijo es que se estima que no será todo como nosotros queremos, será de acuerdo a los recursos disponibles porque hay otros proyectos del ministerio”, explicó Segovia.

“Hay otros planes que ya están más avanzados”, agregó.

“Lo que esperamos es que las autoridades provinciales le transmitan a Nación nuestros reclamos. Queremos que hagan el planteo de que nuestra prioridad número uno es la Caja Verde y el proyecto de Cooperativa.

Los demás planes son necesarios pero no como estos”, resaltó.

“Sabemos que los recursos están, por lo que no entendemos por qué sucede. Los tabacaleros reclamamos lo que por ley nos corresponde”, admitió el profesional previamente a este medio. “Es una vieja lucha y de cada año para poder conseguir que las cosas salgan bien”, dijo.

De la reunión de hoy formarán parte el interventor del IPT, ingeniero Cristian Vilas, el presidente de la Cámara del Tabaco, Raúl Santajuliana y el recientemente electo presidente de la Cooperativa de Tabacaleros, Ricardo Antonio Sarantonelli.

Esta semana los trabajadores deberían recibir el pago del Sobreprecio, un monto aprobado por Nación.

Fue Vilas quien detalló en sus redes sociales que el IPT usará de forma transitoria $14.096.482,76 y este monto que corresponde al tabaco comercializado en la campaña 2020/21.

La autorización se concretó por medio de una nota enviada a Vilariño la semana pasada.

Nación desembolsó también un total de $209 millones para el Componente 2, que corresponde al Proyecto de Asistencia Financiera para la Producción Tabacalera, los cuales fueron abonados a los productores la semana pasada.

El proyecto de la Cooperativa que reclaman los trabajadores “es un plan que ronda los $50 millones para abonar recursos”, indicó Segovia.

En este sentido, explicó que se trata de un proyecto que estableció la reducción de recursos para ser destinados a ser abonados al productor y sus necesidades personales.

“Es un dinero en efectivo por el que trabajamos y esperamos cobrar antes de las fiestas”, finalizó.

(BDC)