Los cruces de la segunda ronda

Ferroviario de Capital enfrentará a Defensores de San Roque, mientras que Comunicaciones de Mercedes tendrá por rival a Guaraní Antonio Franco de Posadas, en los partidos correspondientes a la segunda ronda eliminatoria de la región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2021/22.

La información fue difundida anoche por el sitio especializado Ascenso del Interior, que a la vez dio a conocer que los partidos eliminatorios se jugarán el sábado 18 –ida- y el miércoles 22 –vuelta-. Luego, el torneo entrará en receso hasta el 9 de enero del año que viene, donde comenzará la tercera ronda.

Ferroviario disputará el primer juego en San Roque y definirá en su cancha, mientras que Comunicaciones hará de local primero en Mercedes y después tendrá la difícil misión de ir por la clasificación a Posadas.

Cañonazo de Lavalle o San Jorge de Corrientes, que definirán esta tarde el pase a la segunda ronda, deberá enfrentar a Juventud de Puerto Tirol, con ventaja de localía para el equipo chaqueño.

Los cruces eliminatorios de la segunda ronda serán estos:

Sol de América (Formosa) vs. Estudiantes (Resistencia); 8 de Diciembre (Formosa) vs. 1° de Mayo (Formosa); Alvear (Villa Ángela-Chaco) vs. Falucho (Libertador San Martín-Chaco); Fontana (Chaco) vs. Deportivo Comercio (Santa Sylvina-Chaco); Juventud (Puerto Tirol-Chaco) vs. Cañonazo (Lavalle) o San Jorge (Corrientes); Ferroviario (Corrientes) vs. Defensores (San Roque); Victoria (Curuzú Cuatiá) vs. Mitre (Posadas-Misiones); y Guaraní Antonio Franco (Posadas-Misiones) vs. Comunicaciones (Mercedes).

Los equipos nombrados en primer término definirán los cruces en condición de local por haber ocupado mejor posición al término de la primera ronda.