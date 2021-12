Destrabaron los fondos tabacaleros, pero amenazan con continuar el corte de ruta

Destrabaron los fondos nacionales para los trabajadores tabacaleros, pero confirmaron que se extenderá el corte de ruta si no se abona antes de Navidad. Ayer las autoridades provinciales se reunieron con Nación para apresurar el depósito.

La Nación comunicó ayer a representantes de la provincia de Corrientes del Instituto Provincial del Tabaco que antes del 25 de noviembre se depositarán los fondos reclamados por los productores tabacaleros que desde la semana pasada se manifiestan con la interrupción del tránsito en la Ruta nacional Nº 12 a la altura de Goya.

“Fue una reunión muy buena, el ingeniero Vilariño prometió que antes de fin de año se va a destrabar el pago de la Caja Verde, el Plan de Cooperativa y el administrativo FET, un proyecto del IPT”, indicó Cristian Vilas, interventor de la entidad a El Litoral.

Los agricultores por su parte, pasaron a un cuarto intermedio en la protesta. “La noticia que tenemos nosotros es que va a haber una firma de resolución para antes del 24 de diciembre. Por eso en asamblea decidimos que pasamos a un cuarto intermedio. Ojalá sea cierto lo que nos dicen”, aseguró Walter Rodríguez, uno de los manifestantes. “Si no hay esa firma, tomaríamos medidas de fuerza de nuevo el lunes 27 después de Navidad”, señaló.

“Recibimos la promesa de firma del plan para el 24 de noviembre y que para antes de fin de año estarían depositando la plata”, confirmó también a El Litoral Roberto Segovia, dirigente tabacalero. “Para nosotros es una buena noticia porque queríamos cobrar antes de los días de fiesta. Con esas dos noticias, que era lo que nos llevó a tomar la medida de fuerzas pasaremos hasta el 27. Sin novedades de aprobación o depósito de recursos tenemos que volver a la ruta”, resaltó.

“Ojalá que se cumpla la promesa. Es lo que más queremos, porque como siempre decimos a nosotros no nos gusta molestar a las personas en la ruta. No nos gusta realizar estas medidas de fuerza, pero no nos quedan alternativas”, admitió Segovia. “Queremos cobrar nuestra plata y que no tengamos que volver a la ruta”, concluyó el trabajador.

Los productores llevaron adelante un plan de lucha con cortes intermitentes del tránsito en la Ruta nacional Nº 12 a la altura del paraje Zorzalito, en Goya desde la semana pasada.

Desde el inicio del reclamo, lograron que se pague el Sobreprecio por el tabaco comercializado este año.

(BDC)