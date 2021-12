Valdés: “El precio de haber ganado las elecciones es la discriminación”

El gobernador Gustavo Valdés ayer habló del Presupuesto Nacional y la discriminación que sufre la provincia. Además ratificó su apoyo a Gerardo Morales en la conducción de la UCR y le pidió al PRO que no se meta en las cuestiones del radicalismo.

El mandatario de Corrientes estuvo ayer en los estudios de América 24. Fue entrevistado en el programa de Viviana Canosa, donde habló del Presupuesto Nacional y la proyección para Corrientes por $169.000 millones y en obra pública de $2.298 millones.

“Desde Nación quieren más presupuesto y desde algunas provincias se lo estamos facilitando, pero no le estamos sacando quorum”, dijo y agregó que “el precio de haber ganado como lo hicimos en Corrientes es la discriminación. Nosotros para este presupuesto que viene tenemos un 30% menos y un 50% de inflación, cómo vamos a votar el presupuesto. Yo no voto el presupuesto en contra mía”.

“Le puedo pedir a los diputados de Corrientes que entren, pero no nos pidan que nos cortemos las piernas. Es como una automutilación, Santa Cruz tiene un 800%. Por eso no se pueden sentar a los diputados y decir que es un presupuesto mesurado, razonado todos votamos porque creemos que es lo que va a pasar en la Argentina'', prosiguió.

En el presupuesto nacional hay 28.000 millones de dólares para el año que viene en acreencia para el año que viene pero nadie explica de dónde va a salir la plata.

¿Quién nos va a prestar toda esa plata? Eso no lo explican, porque el autoritarismo que aplican es así. Te corto el micrófono porque te corto”, también comento Valdés en alusión a lo sucedido con la diputada de Corrientes Ingrid Jetter en la comisión donde se analizaba el presupuesto nacional.

“Este tipo de censura no sepulta la grieta. Deberíamos votar un presupuesto razonable para todas las provincias y no sólo para las que están alineadas al oficialismo nacional. Somos una oposición responsable pero nadie vota en contra de sí mismo, por lo que no nos pueden pedir que nos cortemos nuestras piernas. Hay que atender a todos los intereses”, continuó.

Internas

A continuación y en relación a las internas dentro de Juntos por el Cambio, Canosa recordó que el día que ganó las elecciones Eugenia Vidal, Picherto (por Miguel Angel) no subió al escenario, Bullrich (por Patricia) estaba del otro lado. Para luego preguntar y a ¿Usted no le dejaron subir al escenario? Y Valdés respondió: estuvimos codo a codo con Pichetto. Se está acomodando todo”.

“Yo estoy del lado de Corrientes y a favor de la Unión Cívica Radical”, dijo al ser consultado sobre de qué lado estaba dentro de la interna radical y agregó “hay que aceptar la mayoría.

Lousteau me parece que es un dirigente que puede aportar al radicalismo, pero le falta más tiempo en el partido para conocerlo mejor. Nosotros tenemos muchos años yo milito desde los 16 años nos conocemos muchos los dirigentes. Nosotros como políticos tenemos éxitos pasajeros. En el radicalismo hay que venir a aportar. Hay un radicalismo que viene creciendo, no hay derecho a cortarlo, a quebrarse. Creo que debemos llamar a la reflexión a todos y ponernos de acuerdo en el bloque”.

Asimismo, insistió en que la mayoría no impone a la mayoría: “Mario de Negri tuvo el mayor de los apoyos y por eso preside. Hay que llamar a la reflexión a quienes votamos el viernes, generar un bloque, un programa, explicarle a la gente cuáles son nuestros objetivos.

Mientras que de cara a las elecciones por la conducción de la UCR que se realizará el viernes, Valdés volvió a vaticinar que Gerardo Morales será el nuevo presidente de la UCR.

Pro

Durante la entrevista y consultado sobre los dichos de Patricia Bullrich sobre el conflicto en la UCR, fue concreto: “Yo respeto a Patricia Bullrich, pero tiene mucho que arreglar ahí. Pero se lo tengo que decir con mucho cariño, porque muchas de las consecuencias que nos pasa puede ser de un PRO que se quiere meter dentro de un radicalismo federal. Ellos tienen que definir sus candidatos y generar propuestas que vayan con los intereses de la gente”.

“Cuando ganás es cuando más humildad debés tener y aportar para la construcción. Debemos definir bien la estrategia y ver cómo vamos para adelante. Hoy debemos mostrarle un proyecto a la gente que está desesperada por ideas”, insistió.

De cara a las elecciones 2023, que está recrudeciendo las internas dentro de Juntos por el Cambio y en los espacios políticos que lo conforman, sobre el candidato a presidente del 2023, Valdés dijo que “falta, no se rosquea, el candidato a presidente se avizora en muchos de los medios pero alguien que camine la Argentina, que incite la esperanza de los argentinos”.

Aunque ante la insistencia se animó a proclamar algunas fórmulas presidenciales y consultado sobre su posible candidatura señaló: “Yo prefiero ser un dos, un sacayuyos. Yo vengo a colaborar, porque tengo un mandato. Tranquilo uno tiene que aportar y construir”. “Facundo Manes-Carolina Lozada, Gerardo Morales-Carolina Lozada, Facundo Manes y Morales o viceversa”, mencionó ante la pregunta. Agregó que “en política no hay que jugarse, hay que ser tiempista”.

Por último, insistió en la necesidad de generar un proyecto de futuro para la gente, que baje la inflación, que logre el desarrollo. El interior hoy está hecho bolsa, la inflación está golpeando fuerte”.

Chamamé

En el cierre de la entrevista, el mandatario provincial le ofreció a Viviana Canosa conducir la Fiesta Nacional del Chamamé y ella le respondió: “Recontra quiero ir”. Ante tal respuestas, el gobernador le manifestó: “Estás contratada”.

Canosa, a su vez, le dijo que “no le cobraré ni un mango. Quiero ir para allá a conocer a los correntinos”.