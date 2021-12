Violencia en Chubut: el gobernador dijo que saben quién fue el idéologo del ataque y que “va a pagar”

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, dijo saber “quién fue el ideólogo de todo lo que pasó” y que “vamos a hacer las denuncias correspondientes para que pague por ello”. Y agregó que “nada justifica la violencia. Los que hicieron esto no merecen ser chubutenses”.

En un escueto mensaje grabado ayer a la mañana, en la residencia oficial ubicada frente a la casa de gobierno que fue destruida por las llamas, Arcioni expresó que “la violencia nunca es el camino. Este gobierno siempre estuvo y estará abierto al diálogo pero en paz, como corresponde en democracia. No vamos a permitir que nadie avasalle las instituciones. Hemos estado atravesados por una pandemia sanitaria y ahora por una pandemia de violencia”. El gobernador llegó a Rawson ayer por la mañana desde Comodoro Rivadavia. Tras grabar el discurso, se dirigió a la casa de gobierno para recorrerla. Está totalmente destruida producto de las violentas manifestaciones ocurridas durante los días miércoles y jueves. “Que los violentos no crean que pueden pisotearnos. Los ideólogos van a pagar por lo que hicieron. No voy a aceptar la violencia, siempre estuve del lado del diálogo, de la paz. Mucho menos voy a permitir que se cree zozobra entre la comunidad de nuestra provincia”.

La provincia de Chubut y en especial la ciudad de Rawson se vieron atravesadas en las últimas horas por violentos incidentes protagonizados por antimineros, tras la aprobación de parte de la legislatura provincial de una ley de zonificación que habilita la explotación minera en la zona de la meseta central en los departamentos de Telsen y Gastre, los más pobres y despoblados de la provincia. Grupos, que según Arcioni “están identificados” atacaron con bombas incendiarias.

(JML)