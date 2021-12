Alertan sobre reprimendas a Corrientes por el voto en contra en el Congreso

El vicegobernador Pedro Braillard Poccard confirmó esta mañana "que ya hay reprimendas a Corrientes por su voto en rechazo al proyecto de Presupuesto 2022". Aclaró que "más allá del miedo que quieran meter, la gente tiene que saber que no hay consecuencias por el rechazo del Presupuesto, que era mentiroso e irreal como lo fue el de 2021".

En declaraciones a Carlos Alonso, conductor del programa Lo bueno, lo malo y lo feo, que se emite por radio Dos, Braillard Poccard recordó que "el presidente Alberto Fernández ya anunció que se iban a frenar las obras en Chaco, Formosa y Corrientes".

"Pero la gente tiene que saber que no nada va a pasar por la no aprobación de un proyecto de Presupuesto mentiroso e irreal, como lo fue el de 2021 que proyectaba una inflación del 23 por ciento y tenemos una inflación del 50 por ciento. El oficialismo alza la voz y se niega a cualquier acuerdo con el FMI que incluya ajustes, y está bien, pero que mayor ajuste que una inflación del 50 por ciento", agregó

El vicegobernador le envió un mensaje a la ciudadanía. "Que la gente se quede tranquila. Corrientes tiene un buen gobierno, ordenado e equilibrado. Tiene espalda para aguantar", dijo

"El proyecto de Presupuesto ya no venía bien para Corrientes. Lo había denunciado el gobernador en varias oportunidades. Había recortes y menos obras. Además no debería haber problemas en laa distribución de la coparticipación, a menos que haya una caída de la recaudación y eso no pasa", detalló.