El llanto de Mirtha Legrand, emocionada tras ser homenajeada

Mirtha Legrand regresó a La Noche de Mirtha para darle un cierre al programa de este año, tras cumplir con un riguroso aislamiento productor de la pandemia de coronavirus, y no contuvo las lágrimas al ver el emotivo homenaje que le prepararon.

"Es vedad que les he dado mi vida. ¿Quién hizo esto tan maravilloso? Muchas gracias. ¡Qué lindo! Me parece mentira todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo. Pero nunca bajé la guardia", dijo la conductora, muy movilizada.

"Es un homenaje tan lindo, muy cariñoso", agregó, mientras Juana Viale la miraba con los ojos empañados.

"Tiene que ser felicidad. Pero estos dos años que no trabajé, estuve encerrada. Estuve 360 días sin salir de mi casa. Eso hace daño. Hace daño a mi cabeza, a mi físico. A todo”, agregó Mirtha.

"Tuve que llamar a un neurólogo y le dije que quería volver a ser la de antes. Él me miró y me dijo que trabaje. Y aquí estoy. Es cierto que el trabajo hace bien", finalizó Legrand, emocionada hasta las lágrimas.

MIRTHA LEGRAND VOLVIÓ A LA TV PARA CERRAR EL AÑO EN PANTALLA

Mirtha Legrand regresó a la televisión para darle un cierre al año, esta vez, de la mano de Juana Viale, quien supo cuidar su lugar durante su confinamiento por el covid.

"¡Qué recibimiento tan lindo! Estoy un poquito nerviosa, como angustiada. Pero estoy muy feliz de estar acá, lo deseaba tanto, y con todo mi equipo divino", dijo la diva al comienzo del programa.

Fuente: Ciudad.com.ar