Es correntina: por primera vez, asumirá una mujer como rectora de la Universidad de la Patagonia

Antonia Lidia Blanco asumirá este lunes como rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y se transformará en la primera mujer en ocupar el cargo desde la creación de esa casa de estudios, fundada en febrero de 1980, con el objetivo principal de "traer nuevamente a los alumnos que la pandemia dejó afuera". Es correntina y tiene 65 años.

La futura rectora de la casa de estudios se manifestó "especialmente preocupada por los chicos que la pandemia dejó afuera del sistema, a quienes tenemos que sumar para cumplir con nuestra premisa de una universidad pública, gratuita, democrática, inclusiva y accesible para todas y todos".

Sobre el hecho histórico de que será la primera mujer en ocupar el rectorado en esa universidad, Blanco aclaró en diálogo con Télam que "cuando comienzo a trabajar para la candidatura no fue el eje central poner mi condición de mujer, porque vengo haciendo gestión universitaria desde hace 14 años, pero reconozco que en el contexto de las universidades argentinas somos muy pocas las mujeres rectoras, apenas un 13%".

Durante su carrera universitaria fue vicedecana y decana de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Salud y además vicerrectora durante la gestión de Alberto Ayape.

Blanco es magister en enfermería con énfasis en pacientes crónicos, pero prefiere definirse simplemente como enfermera.

"El común de la gente no entiende si uno dice magister, o si dice licenciado, para la comunidad el que asiste, el que cuida, es el enfermero y que uno tenga una formación mayor no lo tiene que estar diciendo sino demostrándolo en la práctica", explica.

Su historia

Antonia Lidia Blanco llegó a la Patagonia, más precisamente a la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, hace 46 años, desde su Corrientes natal.

Se formó en la Universidad Nacional del Nordeste y su llegada al sur obedeció a cuestiones familiares.

"Mi marido era militar, le dieron el pase y se quedó acá. Hizo su carrera, se jubiló y sentamos raíces, con tres hijos, todos comodorenses y 2 nietos".

Se manifiesta como "una firme defensora de la universidad pública, en el espíritu de la reforma y en el paso trascendental que se dio en 1949 cuando el general (Juan Domingo) Perón firmó el decreto que permite a los hijos de obreros y campesinos poder ingresar a la universidad sin pagar ningún tipo de arancel".

"Este es un legado que tenemos que defender, porque la universidad pública y gratuita es la que da más profesionales al país, entre el 82 y el 85% de los profesionales graduados provienen de ahí".

Reivindica su origen como hija de campesino y recuerda: "Nací y me crié en San Luis del Palmar, en Corrientes, y la única forma de progresar en la vida era irse de ahí para estudiar porque de lo contrario la única posibilidad laboral estaba en la docencia, es decir ser maestra, o en un puesto municipal".

Recuerda que "mis padres me dijeron que la única herencia que me podían dejar era el estudio y así lo hicieron para lo cual tuve que ir a Corrientes (capital), hacer la carrera con esfuerzo porque fui becaria y al tener una beca uno tenía obligatoriamente que rendir académicamente para no perderla y ese lujo no nos podíamos dar, lo que en cierta forma es bueno porque me obligó a terminar en término".

En la extensa charla que mantuvo con esta agencia de noticias, Antonia Lidia Blanco vuelve sobre un tema que parece quitarle el sueño: "tenemos que hacer que los chicos que dejaron de venir, vuelvan".

Y agrega: "tenemos muchos chicos inscriptos y muchos de ellos no pudieron seguir porque no disponen de un Zoom de una hora o dos horas para seguir el dictado, entonces muchos quedaron por fuera del sistema. Eso se nota mucho en el interior de la provincia donde el acceso a internet no es fácil. Varios se fueron a sus casas y tenemos que invitarlos a que vuelvan a estudiar y que vengan a la universidad porque son carreras presenciales".

Otro de los aspectos de su gestión será la de crear más residencias estudiantiles para que los jóvenes puedan radicarse en las ciudades con sede universitaria.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco está compuesta por cinco facultades: Ciencias Jurídicas, Ciencias Naturales y de la Salud, Ciencias Económicas, Ingeniería y Humanidades y Ciencias Sociales.

Cuenta con sedes en las ciudades chubutenses de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel.

Junto con Blanco, asumirá este lunes Walter Carrizo como vicerrector.

Télam