Con 50.000 casos diarios de covid, Francia se niega al confinamiento

Francia se resiste a confinar y cerrar las escuelas, con 50.000 casos diarios de la variante Delta y la Ómicron mayoritaria en la Ile de France. La Alta Autoridad de Salud dio la autorización para vacunar a los chicos de 5 a 11 años mientras el gobierno quiere imponer para fin de enero el pasaporte vacunación obligatorio en todas las empresas.

Frente a este panorama, los franceses tienen una seria disyuntiva: ¿partir de vacaciones o quedarse? ¿Celebrar Navidad en familia o protegerse en pequeños grupos? María José es una de ellas. Su familia está en Buenos Aires y ella lleva dos años sin verlos. Sacó pasaje para el 3 de enero y es un drama encontrar un laboratorio abierto el 1° de enero para hacerse el PCR.

“Estoy con esta permanente duda: ¿ir o quedarme en casa? Nadie sabe qué va a pasar aquí: si cerrarán o no, si mi vuelo regresará o no. Por lo pronto me confino para no contagiarme y dar positivo en el PCR. Aquí hay que organizarse día a día, nadie tiene idea qué puede pasar después. Hay muchos que nos cuidamos, pero otros no toman precauciones”, reflexiona.

No todos se preocupan. Denise sigue yendo al teatro en París, que están abiertos, aunque no ha recibido su tercera dosis.

“Ya estoy harta de estar encerrada. Me pongo la máscara y mantengo la distancia social pero no voy a dejar de salir. Me testeo, tengo el pase sanitario. ¡Ya está! ¡Basta! ”, explica.

Para esta época hay vacaciones escolares y mayoritariamente la clase media francesa y sus hijos parten a esquiar o al sol en el extranjero.

Todos temen partir ante la inquietud de no poder regresar. Se esperan las dos primeras semanas de enero como el pico del virus. Las escuelas no van a cerrar tras las vacaciones. Es una decisión tomada por el gobierno.

