Coronavirus: tres de cada cuatro muertos no estaban vacunados

El infectólogo del hospital de Campaña, e integrante del Comité de Crisis de Corrientes, Fernando Achinelli, detalló que, “de las personas que han muerto en los últimos días, hay relación de 3 a 1 que no se han vacunado”.

También destacó la disminución de las internaciones graves gracias a la campaña de inmunización.

“Es el mensaje que debemos dar: si uno no se vacuna o no cumple con el esquema, la posibilidad de internarse o morir de covid es de 5 a 10 veces. Es un 75% de probabilidad de fallecer si no tengo ninguna vacuna del esquema”, dijo el especialista en diálogo con el canal 13 Max, y aclaró que consideran “no vacunados a aquellos que no tienen ninguna dosis de vacuna, o que tienen una sola dosis y no han completado el esquema”.

“Tenemos un 20% de población objetivo a la cual debemos llegar en este tiempo. Desconocemos cuál es el motivo, muchas veces es por descreimiento a los efectos de las vacunas”, lamentó Achinelli.