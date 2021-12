El Gobierno pagó casi u$s 1.900 millones al Fondo Monetario

A primera hora de este miércoles, el Gobierno le pagó al Fondo Monetario Internacional los casi u$s1.900 millones correspondientes al segundo vencimiento de capital del multimillonario programa Stand By que firmó Mauricio Macri en 2018. Ocurrió después de que la Justicia rechazara el martes una medida cautelar, presentada por el director del Banco Nación y otros dirigentes, que buscaba impedir esta y las futuras cancelaciones al organismo mientras se investigue la legitimidad de la deuda.

Todo se formalizó y pagó sin problemas, explicaron a medios metropolitanos fuentes del Gobierno argentino, que detallaron que se trató de “un débito automático” que se ejecutó en la apertura de la jornada bancaria en Nueva York.

Fue el último vencimiento de 2021. Con este pago, el Gobierno completó giros al organismo por cerca de u$s5.200 millones a lo largo del año entre capital e intereses.

En concepto de amortización de capital, se canceló un total de casi u$s3.800 millones en septiembre y diciembre, un monto que Martín Guzmán aspira a que sea reintegrado para apuntalar las reservas, como parte del acuerdo en negociación para refinanciar los u$s45.000 millones contraídos por la gestión de Cambiemos.

En un contexto de escasez de reservas, el Gobierno decidió realizar el pago de diciembre como gesto al organismo de la vocación oficial de alcanzar un pronto acuerdo a pesar de que parece estirarse la negociación con un Fondo que reclama un ajuste más acelerado de las cuentas públicas.

El nivel de reservas es uno de los focos de atención de cara a un verano que será desafiante en materia cambiaria y en el que habrá más vencimientos de deuda en moneda extranjera. Es por eso que, dentro del oficialismo, Miguel Pesce es uno de los que más premura plantea para la firma de un nuevo programa con el Fondo Monetario que postergue los compromisos.

Reservas

Las reservas internacionales del Banco Central (Bcra) cerraron ayer en US$ 39.153 millones luego de que el Gobierno nacional girara esta mañana casi US$ 1.900 millones al Fondo Monetario Internacional en concepto del segundo vencimiento de capital correspondiente al crédito por más de US$ 44.000 que el gobierno de Mauricio Macri firmó con el organismo en 2018.

Con el pago del ayer el Gobierno alcanzó giros por cerca de US$ 5.200 millones al FMI a lo largo del año entre capital e intereses, de los cuales US$ 3.800 correspondieron a la amortización de capital que se efectivizó en septiembre y diciembre, en dos desembolsos por US$ 1.900 millones, y US$ 1.400 millones restantes por intereses que se abonaron en distintas cuotas a lo largo de 2021.

Ambos vencimientos de capital se saldaron con los derechos especiales de giro (DEG) que el propio FMI distribuyó entre sus accionistas en agosto, luego de una emisión global de US$ 650.000 millones en DEG para paliar los efectos de la pandemia de covid-19 de los cuales a la Argentina le correspondieron US$ 4.326 millones.

De esta forma, las reservas internacionales volvieron a perforar el piso de los US$ 40.000 millones por primera vez desde mediados de abril de este año, luego de haber alcanzado un máximo de US$ 46.300 millones en agosto, de la mano del ingreso de los DEG y del periodo de mayor liquidación de las cosechas del sector agropecuario en el segundo y tercer trimestre del año.

(JML)