Un joven con autismo murió atropellado

Gonzalo Nehuén Sánchez (19) padecía el síndrome de Asperger y también autismo.

El viernes de Nochebuena “se desorientó”, según el relato de una de sus tías, cuando llegaba a la casa de una familiar en la ciudad de Mendoza y fue atropellado. Murió durante las primeras horas de Navidad en el hospital.

La conmoción por la tragedia trasciende las fronteras de Mendoza y el posteo en Facebook de una de las tías de Gonzalo asegura que el chico no sufrió una crisis, como se indicó en varios medios; sino que “salió del auto de la mamá y no encontró rumbo”.

“Sufría de síndrome de Asperger y autismo, cosa que lo hacía muy sensible a los ruidos y movimientos rápidos de vehículos. Salió del auto de su mamá, (mi hermana mayor) y no encontró rumbo”. “Con su lentitud para decidir para dónde ir, no llegó a cruzar la vereda”, explicó y se quejó Jimena: “Dicen que sufrió una crisis, que se asustó por los fuegos artificiales, pero no es verdad”. Y continuó:

”En la noche del 24, anoche, no tuvo ninguna crisis. Simplemente, salió a las 22 en busca de encontrar la puerta de la casa de su tía, donde esperaría tener la cena de Navidad. Seguramente, se desoriento producto de la medicación y su padecimiento”.

La tía de la víctima especuló con que el conductor que atropelló a Gonzalo “tuvo que haber pasado muy rápido”, porque “es inexplicable no haber visto a un joven alto con movimientos saltarines y lentos pasar por el medio de la calle”. Y dio un detalle estremecedor:

“El estruendo del impacto fue tan grande que mi hermana mayor, su mamá, pensó que habían chocado dos autos”.

(EN)