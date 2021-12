Corte en zona centro: cuáles son las líneas de colectivo que cambiarán su recorrido

Siete ramales de cuatro líneas de colectivos urbanos cambiarán su recorrido habitual en la mañana del lunes debido a un corte en el microcentro de la ciudad de Corrientes.

La Municipalidad de Corrientes informó los detalles de los desvíos a través de su Twitter. No indicaron a qué hora se normalizará la situación y el transporte urbano de pasajeros retormará sus rutas y paradas habituales.

El corte de tránsito se encuentra en la zona bancaria, en la intersección de 9 de Julio y Catamarca, por lo que las líneas y ramales afectadas serán siete.

Los colectivos102 A y B desviarán por las calles 9 de Julio, Salta, Yrigoyen y Santa Fe; el 102 C irá por la avenida Vera y Santa Fe; el 106 A, B, C tomarán 9 de Julio, Salta, Yrigoyen y Santa F y, por último, el 108 C circulará por Salta, Yrigoyen y luego España.