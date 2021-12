De octubre a diciembre, más de 126.000 visitantes disfrutaron de las playas

El número de personas que llegó a las playas de la ciudad de Corrientes fue incrementándose en los últimos días de diciembre. Desde octubre, cuando comenzó la temporada hasta la última semana de este mes, las visitas a los cinco balnearios de la Capital fueron más de 126.000.

La temporada de playas 2021/22 en la ciudad comenzaron en el décimo mes de este año y concluyen en abril del año que viene. Hasta el momento se registró un total de 126.560 personas en los balnearios Arazaty I y II, Malvinas I y II y Molina Punta que cuentan con servicio de guardavidas y personal de guardia urbana garantizando la seguridad de los concurrentes, que cada fin de semana colman las arenas a la vera del Paraná. Además, ofrece gratuitamente servicios de sombrillas, sanitarios y duchas.

La Municipalidad informó que desde el 1 hasta el 26 de diciembre, se registró el ingreso de 72.435 bañistas. Este último fin de semana se contabilizó 19.898 personas siendo el viernes 24, el día con menos ingresos solo asistieron 553 mientras que al día siguiente el número creció considerablemente y escaló a los 8.032. En ese sentido, el último domingo las personas que se acercaron a las playas fue de 11.313.

En diciembre de 2020 fueron más de 17.000 las visitas, una cifra claramente inferior a las conocidas este año.

Adrián Meza, director general de Playas de Corrientes, afirmó que se vio sorprendido ante la poca gente que hubo en Navidad debido a que en esa fecha históricamente concurre mucha gente. “El 25 me sorprendió porque asistió poca gente, hubo el 50% menos si lo comparamos con el día siguiente y es extraño porque suele haber un gran afluente de personas. En la ciudad hay muchos turistas que asisten a los balnearios, hay gente de Santa Cruz, Salta, Santa Fe, y otras provincias. Estamos teniendo un afluente turístico importante”.

Por otro lado, Meza comentó algunas de las actividades que se realizan en las playa Arazaty II: los días jueves y sábados en la playa se dan clases de zumba, son gratuitas y a partir de enero se agregarán otros turnos los martes. “A mediados de enero tenemos previsto comenzar diversas actividades, en principio, tendremos un circuito de un seven de rugby. Haremos también torneos de beach voley y de fútbol playa. Se realizarán otros tipos de entrenamientos, pero todavía no está cerrado el tema”, comentó y agregó: “Con respecto a los recitales hicimos un convenio y habrá artistas locales que estarán los domingos en la playa Arazaty, y estamos trabajando con el sonido unificado para dar anuncio de los eventos que están haciéndose en la playa. Las bandas aún no están determinadas”.