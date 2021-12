Vadell dijo que lo que más le gusta del equipo es no depender de un jugador

El entrenador de San Martín, Diego Vadell, hizo su análisis de la primera parte de la temporada al frente del equipo. “El balance es altamente positivo, estamos continuando con algo que parecía difícil pero este año volvimos a semifinales del Súper 20, el torneo en el que uno va midiendo a ver qué tiene”, manifestó el santafesino de Las Rosas en declaraciones al programa Abierto a la Tarde de radio La Red Corrientes (107.1 Mhz). “Tenemos la filosofía que cada vez que hay partido se prenden las luces y hay que ganar, trabajamos no con el resultado como objetivo sino como una consecuencia de un trabajo.

Estamos muy contentos porque el club nos ha apoyado, está teniendo una coherencia, y con el apoyo que no dan nos meten una buena presión para que estemos siempre atentos”, valoró el técnico.

Al respecto destacó el proyecto con la dirigencia y los jugadores, recordando que los equipos de la Liga Nacional están realizando recambios en este receso por las fiestas y San Martín no toca nada. Señaló que esto se debe a que “hemos encontrado una estabilidad.

Problemas siempre hay pero no son de equivocaciones gruesas en el armado, y eso marca que hemos compartido criterios con la dirigencia. Es el primer paso, después hay que jugar bien”.

San Martín llegó al receso en la segunda ubicación de la tabla de posiciones, con 9 partidos ganados sobre 12 jugados (75% de efectividad), sin embargo Vadell no quiere ir más allá: “Quiero ser coherente, nunca hablo de objetivos, no me gusta. El objetivo principal es el próximo partido y hay que ir construyendo de esta manera. Si nos quieren poner en alguna proyección, no digo nada, pero vamos partido por partido. Somos conscientes del nivel que tenemos, de lo que podemos, pero tratamos de no distraernos”.

En cuanto al trato con los jugadores, confesó que “la motivación es algo interno, de ellos (…) pregono mucho la autogestión y la auto exigencia porque la única manera que un equipo pueda pelear por cosas grandes es cuando existen esas dos cosas dentro del grupo”.

“Lo que más me gusta de San Martín es la posibilidad de no depender de un jugador y sí tener jugadores en qué apoyarnos”, dijo ante otra consulta y agregó que “no dependemos de un jugador o de un rendimiento para poder ganar. Podemos ganar sin Solanas, sin Ramírez Barrios, sin Saiz o sin Basabe; nos pueden faltar alguno o dos, ya lo hemos logrado en el Súper 20, y son partidos donde han jugado un ‘Rolo’ Vallejos, un Franco Méndez, un Dylan (Bordón), que mantuvieron la idea, demostraron que son jugadores, que son hombres”, resaltó.

Siguiendo con su análisis, explicó que “nuestro equipo es muy ofensivo y defiende bien, pero para tener un buen partido y ganar hay que cerrar el círculo, o sea, las dos cosas bien al mismo tiempo. Somos un equipo bastante estable, en los dos lados de la cancha”, consideró.

Tuvo buenas palabras para todos sus jugadores pero al momento de contestar sobre el momento de Javier Saiz expresó:

“Está cumpliendo por encima de las expectativas; es un jugador total: defiende al cuatro, defiende al cinco, cambia y defiende a un perimetral, juega en ataque con inteligencia, bloquea muy bien, rola muy bien, se entrega al equipo de una manera extraordinaria. Estamos muy felices y creo que él también porque está logrando ser protagonista. Ya va a llegar a la Selección (Nacional) porque es un defensor extraordinario, y no está siendo valorado en ese sentido, pero lo va a lograr”, sentenció.