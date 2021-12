Guadalupe Morlio y el Cambapsicodélico, una experiencia multisensorial

Entrevista de Adrián Castañares (QEPD)

Especial para El Litoral

Guadalupe Morlio es una artista plástica correntina nacida en 1992 que se distingue por su estilo ecléctico y vanguardista. Durante su experiencia en el campo del arte se sumergió en un viaje que fue mutando desde la bidimensionalidad de sus lienzos y pinturas y la tridimensionalidad de sus esculturas, hasta llegar a la actualidad utilizando su cuerpo como performer en un grupo multidisciplinario llamado Cambapsicodélico. Morlio se encuentra en la búsqueda y el desarrollo constante de nuevos lenguajes, es profesora de Artes Visuales, expuso sus obras en diversas ferias culturales, y su obra forma parte de colecciones privadas de la región, Brasil y Paraguay.

—Dado que actualmente se encuentra realizando performances con el grupo musical Cambapsicodélico, ¿qué es para usted una performance, cómo la vive o siente?

—Es entregarse a una experiencia, y la veo como algo que no está del todo resuelto, considero que es un viaje en donde tengo una cierta guía ya que sé más o menos por donde transitar, pero a la vez siento que es un camino totalmente distinto en el arte y me interesa porque cada performance es completamente diferente a la anterior.

—¿Se genera cierta sinergia al estar dentro de un grupo? ¿Cómo vive el paso de su trabajo individual a esta instancia grupal en la que se encuentra?

—Personalmente creo que lo mejor es la cooperación, es algo súper sinérgico porque es un trabajo en el que todo el mundo está colaborando y poniendo lo suyo, cada uno con una identidad y una personalidad muy marcada, entonces lo que cada uno puede dar es importante. Si hoy tuviera que estar sola ahí en la escena no me sentiría del mismo modo, es más, toda esta cooperatividad es lo que me da ganas de subir al escenario ya que me motiva y me hace sentir muy cómoda. Siento que necesito conectar con los instrumentos y con la gente que está tocando. Entiendo que no hay muchos trabajos de performances actualmente, por lo menos en esta región, pero en mi caso lo hago porque me siento bien, me gusta trabajar con la fusión que se genera entre la pintura y la música y quizás el mensaje es justamente la experiencia del viaje, la entrega del ser y del cuerpo, de liberación.

—¿Cómo enfrenta su proceso de creación actual? ¿Se entrega a la experimentación dejando que surjan elementos nuevos y azarosos en sus performances o trabaja sobre una idea sin posibilidades de modificación?

—No, todo es totalmente performático, tengo una idea de acciones claves y fijas que voy a hacer en tal música o en tal momento particular pero siempre abierto a la improvisación.

—Si bien algunas de las obras que realiza en escena son efímeras como por ejemplo utilizar el cuerpo de otra persona como lienzo, ¿qué sucede con las pinturas y/o cuadros materiales que resultan de los recitales de Cambapsicodélico?

—Esas obras son resultado de toda la experiencia que se vive en el show. Para mí es solo una parte ya que la obra en su totalidad se completa con la persona que lo vivenció, estando presente en su recuerdo. Estos resultados se pueden incorporar a cualquier otra persona que no estuvo en el show, pero lo ideal sería que vean la obra completa.

—Al verla en escena, pude notar que por un momento se aleja de la pintura y toma el micrófono para empezar a recitar una poesía, ¿cómo siente la experiencia?

—Me siento un poco más integrada al grupo porque ese es el instrumento en donde, por ejemplo, si hacemos una grabación o algo en ese aporte con la voz es donde se puede ver mi participación en algo que sería cien por ciento auditivo. Recuerdo que cuando empecé a recitar pude sentir que en un momento me alejé de la cápsula en la que estaba pintando, era como que estaba en un viaje muy mío y al poder salir de ese momento y tomar el micrófono me sentí más integrada a ellos siendo parte de lo que los músicos estaban tocando realmente, cambió también el sentido de la performance, se unificó todo en una sola cosa.

—Pude observar en sus actuaciones como grupo la presencia de cierto contenido simbólico, por ejemplo: la cabeza gigante del animal aguará guazú, el candombe con sus tambores, la danza, la poesía. ¿Se crea un entorno ritual en sus presentaciones? ¿Cómo se relaciona con esto?

—Sí, exactamente, la idea es poder generar un ritual para que la gente lo sienta así. Por eso también nos interesa la idea de romper los límites del escenario convencional que muchas veces divide a los intérpretes y al público. De ese modo decidimos también que las entradas y las llamadas vayan desde el público a la escena; por ejemplo, cuando los modelos salen del público y se dirigen al escenario. También para que la gente se sienta parte y así poder romper esa barrera del escenario arriba y abajo, para poder ser todos una misma cosa y que se sienta como una ceremonia bien cercana al público. Me relaciono con ese carácter como una guía espiritual. En realidad, el guía espiritual también es el aguará guazú, yo vendría a ser como una sacerdotisa que está destinada a sanar a los demás y a sanarse a sí misma y todo ese viaje también lo siento como eso digamos, como una sanación, una purificación.

—¿Cuál es su motivación respecto a su producción actual?

—Busco nutrirme de todas las culturas que nos rodean. Esa es la motivación, poder encontrar una conexión entre nuestros ancestros con nuestra actualidad, con todo lo que tenemos acá y así poder aportar y nutrir a la cultura en base a esa visión.

—¿Cómo llegó a encontrar las temáticas que le interesan?

—En principio siempre me gustó trabajar con la figura humana, percibo que dentro de la misma aparecen también la experiencia y la vivencia de cada persona. Siempre me interesó por ese lado conocer las características de diversas culturas y a su vez su mitología, porque desde un inicio se creía en el mito como algo que está fuertemente conectado con la realidad de las personas, entonces siempre me interesó plasmar esas vivencias. Eso me llevó a estudiar diferentes rituales y costumbres que se realizan en esta región particularmente. Hoy en día estoy más centrada en esas cuestiones culturales de la zona.