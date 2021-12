Publican en África artículo de ensayista correntino

La revista de filosofía y cultura “Jogoo” de África publicó el artículo del correntino Francisco Tomás González Cabañas, que se titula La necesaria africanización del ser.

“Más allá del supuesto logro que significa otra publicación en una revista con referatos y rigores de exigencia, consignó la importancia de interactuar con África y sus dinámicas de pensamiento, dado que continuamos injustamente, a tal espacio como una zona de exclusión y de marginalidad, quienes nos creemos en una posición de privilegio por no haber nacido allí. Entre tantas desigualdades que al parecer se combaten, la de considerar este continente como el excusado internacional, aún no hemos logrado modificarlo, incluso en estas circunstancias pandémicas, donde por responsabilidad de la inequidad en el reparto de vacunas y de métodos para contrarrestar la propagación del virus, se generó otra cepa como la omicrón que pone en riesgo el concepto de todos, incluyendo a esos que por tener una tercera o pensar en una cuarta dosis, no entienden que no estaremos mejor hasta qué tantos tengan al menos la primera como sucede en África” detalló Francisco Tomás González Cabañas.

Jogoo es una revista semestral de filosofía y cultura africanas, no temática, en formato papel y electrónico. Está editado por el grupo de investigación “Filosofía africana. Debates y preguntas ”, espacio de reflexión interdisciplinar en torno a África, sobre una base filosófica y abordando cuestiones y problemas humanos.