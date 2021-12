Doloroso testimonio de Rodrigo Tapari sobre la relación con su hija

En su visita a Podemos Hablar, Rodrigo Tapari se sinceró al hablar de la relación con su hija mayor en la consigna “Los que aprendieron algo importante de sus hijos”.

“Con Luciana, mi primera hija que hoy tiene 14 años, aprendí a ser papá y que más vale escuchar antes que hacer regalos porque yo la llenaba de regalos y no la escuchaba”, contó en la emisión de Telefé.

Luego, el músico continuó con su relato: “A los cinco años de edad me dijo ‘no quiero regalos, quiero que te quedes’. Yo le dije ‘bueno hija pero lo que pasa es que hay que pagar cosas’”.

“Y entonces me dijo ‘¿por qué no te conseguís un trabajo como el de los papás de mis compañeritos de jardín que van a trabajar y vuelven a las casas todas las noches?’ y no tuve respuesta. Hoy, después de eso, me tomo el tiempo parar”, finalizó Tapari.

RODRIGO TAPARI CONTÓ CÓMO ES SU VÍNCULO CON SU HIJA LUCIANA

Rodrigo Tapari se sinceró al hablar de cómo vivió la paternidad con su hija mayor, Luciana y reveló que, después de aprender muchas cosas gracias a ella, tiene un excelente vínculo.

“¿Tenes buena relación con tu hija?”, indagó Andy Kusnetzoff y el cantante respondió: “Súper, total, eso me deja una enseñanza de que ella siempre nos vio con el mismo amor a los dos”.

Fuente: Ciudad.com.ar