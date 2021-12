Valdés negociará espacios en el plenario de la UCR y en la Mesa de Juntos por el Cambio

Luego de su gira por Europa y a días de asumir un nuevo mandato como gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés viaja hoy a Buenos Aires para reunirse con dirigentes nacionales de la Unión Cívica Radical. En el encuentro definirán la fecha de las elecciones partidarias y negociar los espacios en el Congreso. El mandatario provincial también participará de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que se apresta a modificar su conducción tras los comicios de noviembre y de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

Los resultados electorales catapultaron a Valdés a la escena nacional donde hoy se lo considera como uno de los principales referentes de la UCR, e incluso su nombre se baraja entre los posibles sucesores del exgobernador mendocino y senador electo Alfredo Cornejo, quien deberá dejar su puesto al frente del Comité Nacional.

Con el anhelo de que el próximo candidato a presidente de la Nación salga de las filas de Juntos por el Cambio, el gobernador jujeño Gerardo Morales y el senador Martín Lousteau ya habían expresado sus ambiciones para reemplazar a Cornejo frente al mandatario correntino que, como líder de la alianza más grande de la historia de Corrientes, aparece como el candidato de consenso.

“Vamos a estar trabajando en eso (en la fecha), entre otros temas que van a ser claves para darle un rumbo a la Unión Cívica Radical y definir las conducciones, que en líneas generales están, pero tenemos que dejar de lado las peleas”, sostuvo Valdés en contacto con la prensa luego de su viaje por el Viejo Continente.

Bloques

El plenario radical que se realizará hoy también se da en el contexto de las negociaciones por las presidencias de los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación y también las titularidades de los bloques legislativos, incluyendo a la UCR y el interbloque de Juntos por el Cambio.

“Lamento que haya peleas en Buenos Aires por ‘carguitos’, había manifestado el gobernador correntino en relación a la interna que se desató entre Emiliano Yacobitti y Mario Negri como jefe de la bancada. “Me parece que son papelones que no tenemos que dar. Tenemos que actuar con responsabilidad, con seriedad, con confianza, porque la gente tiene que confiar en un espacio político donde la gente exhiba seriedad, responsabilidad y que tiene no un proyecto del cargo sino el proyecto nacional para que nos vote”, aseguró en esa línea.

No obstante, los legisladores nacionales correntinos que prestarán juramento mañana en el Congreso Nacional anticiparon a El Litoral que se sienten preparados para asumir los espacios de poder y que estos dependen de las negociaciones, previa reunión con Valdés, quien al ser consultado sobre el tema dijo que: “La ley se define por votos, no por presidencias de comisiones, uno puede tener un dictamen de minoría que después en el plenario puede ganar. Son peleas de ego que no conducen a ningún lado”.

Estas negociaciones se dan luego de que la correntina Valeria Pavón fuera electa para presidir a la Juventud Radical nacional. En declaraciones a este matutino, Pavón no dudó en considerar al gobernador de la provincia como “un excelente líder político, que trabaja para una Argentina con un futuro mejor”.

Juntos por el Cambio

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reúne hoy con la presencia del gobernador de Corrientes Gustavo Valdés.

En el encuentro se discutirá la posible renovación en los espacios de conducción tras los resultados de las elecciones de noviembre, que lograron reposicionar a la oposición en el escenario nacional.

Patricia Bullrich, titular del PRO e integrante de la Mesa Nacional, ya había anticipado que tras los comicios legislativos era necesaria “una reconsideración” de la Mesa Nacional de conducción, para adaptarla a la “nueva realidad de Juntos por el Cambio” que surge a partir del resultado electoral.

En este sentido, cabe recordar que tras las elecciones de agosto, en la Casa de Corrientes, Buenos Aires, el gobernador correntino había ratificado que va a dejar de ser el “furgón de cola” de Juntos por el Cambio al analizar que casi la mitad de los votos son propios o de aliados.

Esta postura cobró mayor fuerza luego de los comicios generales de noviembre, donde la derrota del kirchnerismo generó expectativas de cara a las presidenciales de 2023.