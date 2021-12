Kuchak valoró la dosis de carácter y experiencia que tuvo Ferroviario

Otro sufrido triunfo se anotó el sábado Ferroviario al vencer ajustadamente a San Jorge por 2 a 1. El resultado le aseguró al Tren Verde la clasificación anticipada a la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa), además de continuar como sólido líder de la zona 6 de la región Litoral Norte.

“Fue un partido que terminamos sufriendo, pero la verdad que en los últimos encuentros nos está pasando lo mismo. Por suerte se nos dio el resultado, que es lo queríamos”, señaló a El Litoral el delantero de Ferroviario, Juan Martín Kuchak.

El Tanque agregó que “lo que buscaba el equipo es clasificar a la siguiente fase, así que contento por la entrega y porque terminamos por suerte los once (en cancha); nos queda seguir trabajando para el próximo partido, pero creo que a partir de ahora vamos a entrenar mucho más tranquilos”.

San Jorge tuvo las chances más claras del partido para convertir, a punto tal que el arquero Ifrán fue la figura de Ferroviario y del encuentro.

“El partido se nos complicó, ellos son un rival muy duro que estaban obligados a buscar el resultado porque se jugaban mucho, pero tuvimos carácter y experiencia para darlo vuelta”, resaltó Kuchak, para manifestar que “en el segundo tiempo mejoramos (en el juego), pero también tuvimos la dosis de suerte necesaria” para ganar.

Por segundo partido consecutivo, Kuchak se volvió a hacer presente en el resultado, marcando el gol del triunfo de su equipo. “Una te va a quedar me dijeron, por suerte me quedó y se me dio, aunque en complicidad con el arquero, así que contento por eso y por el equipo”.

Al hacerle notar al delantero que su equipo ha demostrado hasta ahora más eficacia que buen juego, señaló: “Lo importante es que se ganó, tenemos que seguir por este camino, cuidarnos, descansar bien, y preparar los partidos que vendrán”.

Tanto Ferroviario como San Jorge vienen haciendo un esfuerzo tremendo, participando de la instancia definitoria del torneo capitalino, al tiempo que juegan el Trfa.

“Jugamos el jueves, descansamos el viernes y ya jugamos otra vez. Ahora nos toca descansar dos días. El partido de la Liga no sé cuándo se jugará, pero por más que nos cuidemos se siente el desgaste físico que se hace, principalmente con otros equipos que no tienen la doble competencia. Por suerte hasta ahora se nos están dando los resultados”, concluyó Kuchak.

