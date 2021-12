Agustina Leiva, presente en las semifinales

Una de las figuras de Corrientes Básquet y de la presente Liga Femenina, Agustina Leiva, seguirá su carrera deportiva en España. Sin embargo, los trámites para conseguir la visa se demoraron y eso le permitiría estar presente en las semifinales.

“Hace bastante tiempo vengo con un contrato firmado en España, pero no se me daba la posibilidad porque la Embajada estaba todo cerrado por el covid, ahora se me están abriendo las puertas para poder irme”, relató Leiva en La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

Los trámites se están demorando, podrían estar recién en 10 días y por eso se espera que se reintegre al equipo correntino para poder jugar la serie semifinal.