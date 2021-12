El exabrupto de Silvina Luna contra una famosa que descolocó a Darío Barassi

Darío Barassi es, sin lugar a dudas, uno de los conductores que más soltura tiene a la hora de enfrentar imprevistos al aire. Sin embargo, a pesar de su gran experiencia, este domingo ocurrió un tenso cruce en la edición de famosos de 100 argentinos dicen que lo descolocó.

Todo comenzó cuando Silvina Luna estaba contestando una de las consignas del juego y, luego de cometer un error, se enojó con Flor Jazmín Peña, que también estaba invitada al ciclo de El Trece. El conductor le preguntó a la ex Gran Hermano cómo se daba cuenta que una persona tenía sueño. “Cierra los ojos”, respondió ella, después de dudar bastante. Como la respuesta era incorrecta, la bailarina se alegró y hasta hizo un paso de danza, lo que provocó la furia de su competidora.

“Qué forra que es esta piba, al final. Se me hacía la simpática en el baño”, disparó sin filtro Luna. Sin embargo, para calmar la tensión que se había generado, luego le expresó a su rival: “Te quiero”. A lo que la ex partenaire de Nico Occhiato en el Bailando acotó: “La mejor, pero después de cómo dieron vuelta el otro juego estoy muy atenta”. Rápido de reflejos, Barassi lanzó: “Se picó un poco y me gusta”.

Días atrás, Silvina también había sido noticia por haber contado que todavía padece las secuelas que le dejó la cirugía estética que se hizo con Aníbal Lotocki. “Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día. Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que pueda reemplazarlo”, explicó en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram. Y señaló: “Es una condición que me acompaña, es prioridad sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa. Obviamente me hubiese gustado tener esta sabiduría antes de esa mala elección que tomé”.

En este sentido, el último viernes la Fiscalía pidió 7 años y 9 meses de prisión para el cirujano. Además, solicitó la inhabilitación para ejercer la medicina durante el período de 10 años por el delito de lesiones graves en concurso real con estafa. El abogado Fernando Burlando, que representa a Luna y Pamela Sosa, declaró sobre esta causa en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (El Trece): “Yo creo en el final del recorrido está la cárcel. No sé cuándo va a quedar firme esta sentencia si es que lo condenan, yo creo que sí”. En diálogo con el conductor Ángel de Brito, manifestó: “A Lotocki todos los peritos lo han expuesto en prácticas tan aberrantes, no quiero usar la palabra ‘asesinar’, pero me llama la atención que haya seguido trabajando hasta ahora”.

Además, señaló que las cuatro demandantes están “muy afectadas de salud”, como consecuencia de haber sido pacientes de Lotocki. “Salvo (Gabriela) Trenchi y (Stefy) Xipolitakis, el resto de las chicas no quieren ni prender su computadora (durante el juicio) porque están muy afectadas, no quieren angustiarse más. Silvina y Pamela se descargaron el día que declararon y pudieron expresarse frente a un juez. Luchamos durante años, no fue sencillo”, dijo el letrado.

Infobae