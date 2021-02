Lito Vitale fue protagonista del ciclo Cantautores de la Humanidad

El pianista y compositor Lito Vitale fue protagonista de una nueva entrega del ciclo Cantautores de la Humanidad, impulsado por el vicegobernador Gustavo Canteros con el fin de establecer un diálogo con artistas argentinos y acercarlos a la música y la cultura regional.

Un ameno diálogo se dio entre el vicegobernador Gustavo Canteros y el pianista y compositor Lito Vitale, en el marco del ciclo Cantautores de la Humanidad. Durante la charla, realizada vía Zoom, abordaron temas relacionados a la prolífica obra que ha ido creando Vitale a lo largo de su carrera, y proyectaron una visita a Corrientes en la que el músico acompañará a la Orquesta Filarmónica Estudiantil y a la Coral Corrientes, ambos elencos impulsados por Canteros desde la Vicegobernación.

“Corrientes celebra este año la 30ª edición de la Fiesta del Chamamé, a la que se suma un hecho significativo como es la declaración por parte de Unesco de nuestra música como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por ello la entrevista con Vitale ha sido muy especial, ya que lo hemos tenido en nuestro escenario mayor en más de una oportunidad, compartiendo con nuestros músicos”, dijo Canteros.

La pandemia significó una dura experiencia en todos los ámbitos y Vitale no fue la excepción, tanto que confesó haberse llamado a cuarteles de invierno. “En la cuarentena me refugié en mi familia y en la música. Mi familia me ayudó a pasar este tiempo. Pero también tuvo sorpresas para su público: grabó el disco “Nocturnos”, con clásicos tocados con piano y comenzó un ciclo en la televisión pública: “Vitale a la Medianoche”.

Canteros invitó a Vitale a conocer los Esteros del Iberá y proyectaron un concierto, lo que lo animó a afirmar: “Cuando la pandemia concluya seguramente tendremos a Vitale en Corrientes”.

(VAE)