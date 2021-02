Velaron los restos de Úrsula y piden audiencia con Alberto

Familiares, amigos y vecinos de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada a puñaladas por un su exnovio policía, despidieron sus restos en la localidad bonaerense de Rojas. Los familiares de víctimas y sobrevivientes de femicidios reclamaron Justicia y piden audiencia con el presidente Alberto Fernández.

El velatorio se realizó en Casa Solari, ubicada en Alvear 589 del mencionado distrito, donde decenas de personas se acercaron para acompañar a los padres de la víctima del femicidio y su familia.

Audiencia con Alberto

Familiares de víctimas de femicidios y sobrevivientes se concentraron frente a la Casa Rosada para reclamar justicia por las víctimas y volvieron a entregar un petitorio de audiencia con el presidente Alberto Fernández. La concentración comenzó poco después de las 12 en Plaza de Mayo, donde decenas de familiares y amigos colocaron fotos de las víctimas de femicidio, junto a su nombre y edad y una bandera para exigir justicia.

“Venimos a pedir justicia, lamentablemente tenemos que seguir luchando para eso”, dijo en diálogo con Télam Alfredo Soggiu, padre de Carla, la joven de 28 años con hidrocefalia que murió en diciembre de 2019, luego de que los golpes recibidos por parte de expareja, Sergio Funes, le causaran desorientación y cayera al Riachuelo.

“Necesitamos que nos reciba el Presidente, que escuche nuestro testimonio, esta lamentable experiencia que nos tocó atravesar para que entienda por qué hay que cambiar el foco. Las cosas no funcionan, no sólo hay que actuar cuando hay un femicidio, hay que enfocarse en la prevención para que no siga pasando”, agregó el hombre.

Ex del acusado

Belén Miranda, expareja del acusado Matías Ezequiel Martínez, recordó que él la había amenazado de “muerte” con su “arma de trabajo” y que Úrsula “necesitaba ayuda”.

“Ella me mostró el celular y me decía que tenía todas las pruebas, me decía 'si pierdo esto, pierdo todo'”, dijo la joven entre lágrimas.

Belén añadió que la víctima tenía pruebas “sobre la violación de la nena”, en referencia a una denuncia sobre Martínez por abuso sexual de una niña.

“Creo que esta vez no va a zafar porque se hizo una movilización muy grande, pero no por la Justicia de Rojas porque hace tres años la vengo luchando, porque si hubiera salido todo lo mío, esto no hubiera pasado, tendría que haber estado preso en diciembre”, aseguró.

