Subsidios para adecuación de espacios culturales

El Fondo Nacional de las Artes lanzó una línea de subsidios para cubrir gastos relacionados a la adecuación física de los espacios culturales a los nuevos protocolos de funcionamiento, contribuyendo de esta forma a la continuidad de las actividades culturales en el contexto actual de pandemia. Los interesados pueden inscribirse a través de la plataforma web del FNA: https://app.fnartes.gob.ar.

El subsidio deberá ser aplicado a obras de infraestructura o a la compra de equipamiento estrechamente vinculada a la adecuación del espacio a las nuevas necesidades para el funcionamiento, por ejemplo: digitalización de espacios; adecuación de instalaciones a los nuevos protocolos sanitarios; adquisición o instalación de insumos sanitarios; adquisición o instalación de equipamiento (sonoro, de iluminación, etc.); adquisición o adaptación de bienes muebles (butacas, mamparas, telones, cartelerías y señalización, etc.); gastos de refacción o de infraestructura (adecuación de sanitarios, salas, camarines, escenario, etc.); reparación de daños en la estructura del espacio (arreglos de techos, cañerías, etc.); y honorarios relacionados con alguno de los rubros anteriores.

El monto máximo a otorgar es de hasta 300 mil pesos. Se podrá otorgar un monto menor al solicitado y, en ese caso, se determinará a qué rubros de los detallados por la entidad solicitante se deberá destinar el presupuesto otorgado. Los subsidios no podrán aplicarse a gastos ya contraídos, sino a gastos que se realizarán.

(VAE)