“Me estoy esforzando para estar entre los 12”

Esta noche, el técnico de la selección argentina, Gabriel Piccato, dará a conocer la lista de 12 jugadores que partirán mañana hacia Cali para jugar el primer partido de esta semana ante Colombia por la ventana Fiba clasificatoria a la AmeriCup 2022.

Entre 15 jugadores preseleccionados que quedaron de un listado original de 23, se encuentran cinco que actúan en clubes correntinos, tales los casos de Javier Saiz y Matías Solanas, de San Martín, Tayavek Gallizzi, Martín Fernández y Marco Giordano, de Regatas.

En la previa a la conferencia de prensa ofrecida por la selección, Giordano pasó por los micrófonos de “Uno contra uno” Radio, donde contó sobre su gran presente en la liga y se refirió a la importancia de esta convocatoria.

“Estoy con confianza y siempre para dar lo máximo. Me estoy esforzado para estar entre los 12. Estamos entrenando con mucha intensidad, enfocados en lo táctico, tratando de ser un equipo intenso, y al momento de jugar te vas sintiendo muy cómodo”, expresó.

Con un gran andar en lo que va del 2021, Regatas consolidó su juego y comenzó a obtener resultados positivos que le permitieron ascender hasta la tercera posición de la Liga Nacional.

“Con Regatas estamos pasando un buen momento colectivo, lo que hace que las individualidades se potencien y que podamos estar a un gran nivel, poder llegar a este lugar, y hay que aprovecharlo. ‘Taya’ Gallizzi y Martín Fernández están en un gran momento también y espero que podamos quedar entre los 12”, deseó el base nacido en Rosario.

Pese a estar convocado, Giordano no participó de la ventana anterior por razones de salud. “El contagio del covid-19 me tocó en un momento en el que quería aprovechar, pero ya pasó, y me pude recuperar. Por suerte no me dejó ninguna secuela”, expresó finalmente Giordano.

Martín Fernández

“Estas primeras horas las estoy viviendo con mucha felicidad. Estoy en un lugar de privilegio donde todos quieren estar, y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy suelto, entrenando bien, sintiéndome muy cómodo con la energía e intensidad que tiene este equipo”, señaló el mendocino en diálogo con la prensa de la selección.

El ex Bahía contó que “he jugado con muchos de los chicos en selecciones inferiores, en equipos también, así que conozco a la mayoría. La pelea por el lugar la veo difícil, pero el sueño de los 15 que estamos acá es ir a Colombia, competir, vestir la celeste y blanca que es la más linda de todas, por lo que estoy haciendo todo lo posible para estar entre los 12, así que tranquilo con eso, sabiendo que estoy dejando todo en la cancha y haciendo todo lo posible para representar al país”.

Matías Solanas

El paranaense Matías Solanas es una de las revelaciones de la Liga Nacional. Para el jugador de San Martín, la convocatoria “es una situación muy linda. Estoy con ansiedad y un poco nervioso, pero trato de disfrutar todo esto que es nuevo para mí. Estoy dando lo máximo de mí para poder quedar entre los 12”, manifestó.